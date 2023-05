Blizzard říká, že BlizzCon se vrátí jako osobní událost v listopadu

BlizzCon, konference zaměřená na všechny věci Blizzard, je to Zpět do kalendáře po několikaleté odmlce. Anaheim Convention Center bude hostit BlizzCon 3. a 4. listopadu tohoto roku a Blizzard zveřejní další informace o soutěžích, kostýmech a vstupenkách příští měsíc.

Je to poprvé za čtyři roky, co se BlizzCon koná osobně, nikoli online. Pandemie COVID-19 byla definitivním odstrašujícím prostředkem pro osobní setkání v roce 2020. Pro Blizzard to bylo několik bouřlivých let, a to nejen kvůli COVIDu. V létě 2021 byl Activision Blizzard předmětem soudního sporu ze strany státu Kalifornie, který tvrdil, že vydavatel podporoval prostředí „trvalého sexuálního obtěžování“. A posledních pár let se Microsoft pokoušel koupit Activision Blizzard, přičemž se vypořádal s regulačními problémy kolem největšího odkupu her vůbec.

Atmosféra kolem vánice je stále nejistá. Overwatch 2Plány na velkou kampaň CVE byly nedávno výrazně omezeny a byl nařízen návrat do úřadu Údajně to vedlo k výraznému úbytku personálu které budou nadále ovlivňovat produkty Blizzardu.

BlizzCon bude mít novinky, informace a události soustředěné kolem jeho velkých objektů, vč Svět války: DragonflightA HearthstoneA Diablo 4, který má vyjít 6. června. Možná uvidíme další novinky o Připravovaná mobilní hra warcraft Arclight Rumble, ale teprve se uvidí, zda Blizzard na konferenci oznámí nějaké nové tituly nebo velké aktualizace. Blizzard běžně streamuje spolu s konvencí, takže fanoušci, kteří se nemohou osobně zúčastnit, budou stále moci sledovat panely, upoutávky a aktualizace odhalené v pořadu.

