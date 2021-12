Údajná těžební farma NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti a AMD Radeon RX 7000 vybavená, přes 3 TH/s efektivní hash Rate

Teď to zní šíleně, ale je to tak Údajná důlní farma Vybaveno novou generací NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti a AMD Radeon RX 7000 Byly zjištěny grafické karty řady Flexpool. Těžební farmy mají obvykle několik stovek nebo dokonce tisíců grafických karet běžících paralelně s těžbou krypto zlata, ale toto konkrétní nastavení je prostě šílené a příliš dobré, než aby to byla pravda.

Grafické karty nové generace NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti a AMD Radeon RX 7000 spatřeny těžařskou farmou s údaji o rychlosti těžby přes 3 TH/s

Neexistuje způsob, jak zkontrolovat, zda tato těžební farma skutečně obsahuje uvedené grafické karty NVIDIA a AMD, ale v současné době běží. S těžařským účtem jsou spojeni tři aktivní pracovníci, mezi které patří NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti (test přetaktování), AMD Radeon RX 7000 (test OC) a AMD Radeon RX 7000 (kontrolní test).

Faktor NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti produkuje odhadem 1,2-1,3 TH/s. Pro srovnání, jedna karta GeForce RTX 3090 produkuje kolem 110-120 MHz/s. K vytvoření hashovací rychlosti 1,2-1,3 TH/s bude zapotřebí minimálně nastavení 10 000 RTX 3090. Karta Faktor neukazuje, kolik grafických karet běží v nastavení, ale rozhodně to není jen jedna. Kontrolní test AMD Radeon RX 7000 produkuje průměrně 657,3 GHz/s, zatímco test Radeon RX 7000 Overclock produkuje 580 GHz/s hash rate.

Kombinovaná těžařská farma dokázala generovat až 3,91 TH/s hash rate pro těžbu Ethera a aktuálně dosahuje průměru 2,47 TH/s. Na základě průměrného hash rate je těžební farma schopna produkovat 5 ETH za den a má odhadovanou měsíční platbu přes 4 miliony USD. Každá transakce má hodnotu asi 20 000 USD (každé 3 hodiny). GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti a AMD Radeon RX 7000 se stanou součástí herní sestavy nové generace a jejich vydání se neočekává dříve než na konci roku 2022. Před 12 dny se připojila spatřená těžební farma a již zvýšila síť od té doby na 11PH.

Nyní by to všechno mohla být jen obrovská těžařská farma s vyhrazenými těžaři ASIC nebo stávajícími grafickými kartami pojmenovanými bity nové generace, aby se odlišila od ostatních. Ale znovu, pokud je to pravda, což je vysoce nepravděpodobné, pak kombinace NVIDIA a AMD nové generace bude jistě pohlcena novou vlnou těžařů hladových po masivních schopnostech těžby kryptoměn, které tyto čipy obsahují.