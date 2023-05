Warhammer 40K se setkává s Twisted Metal v bojovém automobilovém závodníkovi Speed ​​​​Freeks

Cílem franšízy Warhammer 40 000 od Games Workshop je zaplnit díru ve tvaru Twisted Metal v srdcích fanoušků novou závodní hrou bojových vozidel. Warhammer 40 000: Volná rychlostfree-to-play automobilová závodní hra pro více hráčů inspirovaná minihrou z roku 2018, přichází na Windows PC a ve čtvrtek proběhne alfa testování hry na Steamu.

I když to vypadá, že orků za volantem vybuchuje loterie, ve hře je víc než jen bezduché ničení Volná rychlost. Hráči budou mezi sebou bojovat na různých zařízeních – existují typy poškození, tanky a podpora – v různých typech her. V režimu pronásledování týmy získávají body a bojují o kontrolu, zatímco režim Caravan je o ochraně vašeho konvoje a zároveň se snaží sabotovat vaše nepřátele.

Pravděpodobně bude také možnost na něj skočit Volná rychlost16 hráčů se navzájem vyhodí do povětří.

Warhammer 40 000: Volná rychlost Je vyvinut společností Caged Element, která vytvořila další bojovou závodní hru, řízení – který měl trochu atmosféru Wipeout/MotorStorm – a byl popularizován Plaionem. Vývojář to říká Volná rychlost Je to „trochu trhané, zchátralé a lepkavé“, takže pokud se pustíte do alfa testování, očekávejte nějaké chyby.

Můžete požádat o přístup ke hře Warhammer 40 000: Volná rychlost brzy Na Steamu je konec.

Přečtěte si více