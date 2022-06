Co jsme koupili: Jak BenQ Screen Ribbon dokončil nastavení mé domácí kanceláře

Jednou z prvních věcí, které jsem se rozhodl udělat, když jsem v létě 2018 nastoupil do Engadget, bylo vybudovat krásnou domácí kancelář. Ve svém předchozím zaměstnání jsem neměl mnoho příležitostí pracovat na dálku, takže to nebyla moje priorita. To se ukázalo jako chyba, protože když jsem začal pracovat z domova, rychle mě to unavilo. Moje kuchyně to prostě neřešila jako kancelář – tak jsem se pustil do změny.

Igor Bonivacic / Engadget

Psací stůl, který jsem si postavil v ložnici, se kousek po kousku sešel v prostoru, kde jsem rád sedával a psal. Ale až letos se cítila kompletní. Chybějící kousek byl Panel obrazovky BenQjedno ze svítidel, která si nainstalujete na obrazovku.

Nákup Screenbaru jsem několik let odkládal, většinou kvůli jeho ceně 170 CAD (109 USD). Tak proč jsem si nekoupil obyčejnou stolní lampu? No, obrazovka mě zaujala z několika důvodů. Bydlím v malém bytě v Torontu, takže lampa, která by mohla sedět na mém monitoru, spíše než na mém stole, byla atraktivní, protože prostor je drahý, zvláště na mém malém stole. Lišta obrazovky navíc sdílí funkci, kterou miluji Světla Philips Hue. Po vybalení můžete upravit barevnou teplotu LED diod – není třeba kupovat samostatné žárovky. BenQ také tvrdí, že proužek monitoru produkuje méně oslnění než tradiční stolní lampa díky tomu, jak je umístěna na monitoru.

Igor Bonivacic / Engadget

Nastavení je také snadné. Kabel USB-C na USB-A spojuje panel displeje s vaším počítačem a poskytuje mu veškeré napájení, které potřebuje. Chcete-li zařízení používat, nemusíte do počítače instalovat žádný software. Čtyři kapacitní tlačítka v horní části umožňují zapnout a vypnout panel obrazovky, upravit teplotu barev a jas nebo zapnout automatický jas. BenQ prodejní soubor Dražší verze lišty obrazovky To je dodáváno s číselníkem, který můžete umístit na stůl pro pohodlnější přístup k ovládacím prvkům, ale to je pro většinu lidí zbytečné.

Jedinou nevýhodou lišty obrazovky je, že zabírá místo, které můžete použít k upevnění webové kamery. S 27palcovým plochým monitorem, jako je My Dell, je možné osadit oba, ale ani jeden nemůže sedět uprostřed.

V závislosti na vašich potřebách vás to může zcela odradit od zvažování monitoru BenQ. Pro mě to bylo snadné rozhodnutí. Nemusíte provádět mnoho hovorů pomocí funkce Zoom. Také umístění mého pracovního stolu není ideální pro videohovory. Když si sednu k psaní, mám záda otočená k oknu ode zdi ke zdi. To není snadné rozluštit pohled z webové kamery. Řešením pro mě bylo použít svůj MacBook Air a sedět u okna, když potřebuji skočit na Zoom.

Igor Bonivacic / Engadget

Když se teď zpětně dívám, přál bych si, abych si lištu obrazovky koupil dříve. Říct, že to změnilo atmosféru mé ložnice a kanceláře, by bylo podcenění. Zima v Torontu je dlouhá temná záležitost. V lednu a únoru může slunce zapadat již v 17 hodin. Moje nálada, jako u mnoha lidí, se může značně lišit v závislosti na množství a kvalitě světla, které proudí do mého domova. Skutečnost, že můžete nastavit teplotu barev LED pásků mezi 2700 K a 6500 K, znamená, že může produkovat jasné, teplé bílé a sluneční světlo, takže je ideální pro celodenní použití a dokonce i pro práci s citlivými barvami, jako je úprava fotografií. Podle mých zkušeností je to perfektní řešení do malého prostoru.