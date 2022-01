Kvitová přežije Rossovo vyděšení v otvíráku v Sydney

SYDNEY (Reuters) – Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová přežila hororový střet proti Arantexa Ross ve svém úvodním zápase na Sydney Tennis Classic v pondělí, po setu se vrátila a vyhrála 3-6 7-6(4). 7-5 a dostat se do druhého kola WTA 500 Championship.

Češku Kvitovou minulý týden v prvním kole v Adelaide šokovala Priscilla Hoonová a přiblížila se dalšímu šoku, když prohrála první set se světovou 66. a poté proklouzla do tiebreaku druhého setu.

Kvitová se však propracovala k remíze soutěže každá v jednom setu a ušetřila dva herní body v rozhodování, než uzavřela téměř tříhodinový zápas v Ken Rosewall Areně.

„Musela jsem opravdu hodně bojovat,“ řekla Kvitová. „Prohrála jsem svůj první zápas v Adelaide a po prohře na začátku sezóny jste se necítila nejlépe, a to byl můj případ.“

„Už je to dlouho, co jsem proměnil zápas ze zápasových bodů, takže je to něco speciálního.“

Do dalšího kola zahřívacího turnaje Australian Open postoupila také Španělka Paula Padusaová, která porazila bývalou šampionku French Open Jelenu Ostapenkovou 7:6 (1), 6:1.

„Zápas proti Jeleně je vždy těžký,“ řekl Padusa, který měl skvělou sezónu v roce 2021 a získal tituly v Bělehradě a Indian Wells.

„Je to tvrdá hráčka a nikdy nevíte, jak úžasná ten den byla, takže jsem opravdu šťastný za své první letošní vítězství.“

Tuniská sedmá nasazená Anas Jabeur se později utká s místní nadějí Astra Sharma, zatímco Sofia Kenin se setká s Daria Kasatkina.

Na mužském turnaji ATP 250 v Sydney porazil osmý nasazený David Goffin Argentince Facundo Baneze 6:4, 6:4.

Australan Nick Kyrgios, který se minulý týden kvůli astmatu odhlásil z letního šampionátu v Melbourne, se stáhl ze střetu s italským sedmým nasazeným Fabiem Fogninim.

Australian Open začíná 17. ledna.

