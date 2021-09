Jak pracoval sikhský dělník proti Amarinderu | Zprávy z Indie

Jalandhar: Ten kapitán byl kvůli jeho rezignaci z Lok Sabha proti operaci Blue Star Amarinder Singh Svou přitažlivost si udržel mezi sikhy nejen v Paňdžábu, ale i v jiných částech země, stejně jako v diaspoře, i když se o 14 let později v roce 1998 připojil ke Kongresu.Byla to Barjariho svatokrádež a následné policejní střelby, které svrhly Shirumani Akali Dal-BJP a pozitivně posloužily Amarindrovi, aby se stal podruhé předsedou vlády v roce 2017. Je ironií, že to byl stejný problém, který pro něj vyvolal krizi.Právě přijetí Amarindera mezi sikhy pomohlo Kongresu znovu se oživit v Paňdžábu v roce 1999. Ve třech po sobě jdoucích volbách, v parlamentních volbách 1996 a 1998 a volbách do shromáždění 1997, získala strana porážku, protože se pro sikhy stala téměř nedotknutelnou. Stejně tak se svatokrádež a policejní palba staly největšími problémy před volbami v roce 2017, spolu s drogami a nelegální těžbou, a vedly k tomu, že Akali Dal ztratila významnou podporu mezi svou celkovou volební základnou. Sociálně demokratická strana se v nedávných sněmovních volbách propadla na třetí místo v Paňdžábu.Analýza ukázala, že 40 ze 77 volebních okrsků vyhraných Kongresem bylo venkovské a mělo většinovou sikhskou populaci. Ve skutečnosti, po sestavení vlády, tyto otázky neopustily pozornost. Amarinder zřídil komisi soudce Ranjita Singha k vyšetřování případů a ta předložila komplexní zprávu. Bylo to projednáno na zvláštním zasedání Rady Paňdžábu. To opět fungovalo pro Kongres a přispělo k negativnímu vnímání sezónní afektivní poruchy.Zatímco téměř rok byl promarněný, protože CBI odmítla předat Bargariho vyšetřování svatokrádeže Paňdžábu, i když státní shromáždění schválilo usnesení v srpnu 2018 a vydalo oznámení později, došlo k pokroku při propuštění bhabalské kalanské policie a malý pokrok v jiných případech svatokrádeže.CM také čelil kritice ze strany komunity za některé jeho negativní komentáře o Kartarpur Pass, což mimochodem přimělo Sihdu k jejich vnímání. Nakonec bylo nařízením Rady pro lidská práva Paňdžábu a Harijany z dubna 2021 zrušit vyšetřování případu střelby z Koptkapury, což pro něj vyvolalo krizi.Kabinet na tuto otázku vyslechl nejen Seydoux, ale i několik ministrů a MLA.