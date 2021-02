Kanadské stánky s vakcínami, které uvězňují seniory v jejich domovech na další měsíce

Ale jejich trpělivost, ne-li smysl pro humor, dochází. Říkají, že si stále neuvědomují, kdy budou mít všechen ten důležitý „výstřel do paže“, a vy se vrátíte zpět do normálního života.

„Na jedné straně se snažíš být racionální a na druhé straně křičíš hlavou a říkáš … víš:„ Co se tady děje, proč neuděláme něco jiného? “„ Víš? “ Řekla Carroll, když její manžel David souhlasně přikývl ze svého domova ve Stoffville v Ontariu před Torontem.

Kanadská vláda věřila, že by se mohlo vyplatit hrát v globální rase, aby se naroubovala zpět do normálního života. Ale s dodávkami vakcín, které se v únoru dramaticky zpomalily, zůstává Kanada stranou této rasy, přestože nakupuje více vakcín na osobu než kterákoli jiná země na Zemi.

Zdá se, že Kanada začala kupovat vakcíny počátkem dubna loňského roku, i když vláda tvrdí, že nemůže přesvědčit žádnou společnost, aby je vyráběla na kanadské půdě. Nakonec to byl plán – skutečnost, že letos v zimě výrobci nedali Kanadě prioritní dávky -, který rozhodl o osudu milionů Kanaďanů, kteří stále čekají na očkování.

David řekl CNN: „Neslyšeli jsme nic o tom, co pro nás bude mít blízká budoucnost, kromě toho, že v dubnu můžeme vidět nějaké dodávky přicházející do země, což je pro mě velmi frustrující.“

Kanadští úředníci zatím říkají, že podali téměř 1,2 milionu dávek a očkovali méně než 3% populace – zlomek dávek užívaných v USA a Velké Británii – a nyní zaostává za většinou evropských zemí, jako je OK.

Pro srovnání, USA zaočkovaly nejméně 10% své populace a Spojené království téměř 20%. Kanaďané mají úzké vztahy s lidmi v obou zemích a mnoho z nich začalo poslouchat přátele a rodinu, kteří dostali nebo mají schůzku s očkováním.

Jako zdravotní sestra v důchodu si Carol plně uvědomuje, že nové a přenosné varianty pronásledují starší dospělé a potřeba vakcín stále více roste.

Carroll řekl: „Je to obrovská věc, že ​​se jedná o epidemii, a nikdo to předtím nemusel dělat, a to je pořád jen řešení problémů, a jsem si toho vědom z logického hlediska.“ „Ale má to emocionální stránku a je to těžké – je to opravdu těžké, protože hádáte sami sebe jako druzí, hádáte znovu ostatní lidi u moci a říkáte si:‚ No, jak to tam dělají lépe a neděláme to tady lépe a proč nedostaneme vakcínu? ”

Carroll říká, že i když jsou relativně zdraví, je obtížné připustit, že neexistuje přesný harmonogram, kdy budou očkováni.

Kde jsou kanadské vakcíny?

Kanadský premiér Justin Trudeau se drží svého slibu: Každý Kanaďan, který chce vakcínu, ji bude mít do září.

Ke splnění tohoto slibu Kanada říká, že zakoupila téměř 400 milionů dávek od sedmi výrobců vakcín. V Kanadě byly zatím schváleny pouze společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna.

Zatímco Kanada tvrdí, že nákupem těchto vakcín utratila téměř miliardu dolarů, země nebyla v první linii při přijímání těchto vakcín.

Společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna významně zpomalily dodávky do Kanady po několika zpožděních výroby a objednávkách z Evropy, kde Kanada kupuje jejich dávky, aby omezily vývoz vakcín podléhajících evropskému schválení.

Kanada se nepokusila koupit žádné dávky vakcín ze Spojených států poté, co Trumpova administrativa uvedla, že neumožňuje vývoz žádných vakcín.

Trudeau minulý týden na tiskové konferenci řekl: „Vřava, kterou jsme týden co týden svědky, vyvolává znepokojení a my ji pečlivě sledujeme a pokračujeme v ní.“ Dovolte mi však ujistit lidi, že jsme stále na správné cestě, protože jsme slíbili, že do konce března budeme mít šest milionů dávek, protože to mi neustále říká generální ředitel vakcíny, a já o tom Kanaďany rád ujišťuji.

Pro Kanadu může být vakcín do jara mnoho, ale pozdě měsíce, aby pomohly zranitelným, kteří se stále ukrývají a obávají se nových virových variant.

„Závěrem je, že každé zpoždění znamená ztráty na životech, a to je tragédie všeho,“ uvedla Gillian Kohler, profesorka školy veřejného zdraví Dalla Lana na univerzitě v Torontu a konzultantka Světové zdravotnické organizace. “To není něco, co bychom mohli sedět a říkat: ‘Nemysleli jsme na to’ nebo ‘Nevěděli jsme, že výroba vakcín je komplikovaná a dochází ke zpožděním.

S pouhými několika dodanými vakcínami upřednostnila Kanada centra dlouhodobé péče, místa, kde si Covid-19 vybírá velkou daň.

Vláda rovněž vyvinula značné úsilí k očkování odlehlých a domorodých komunit, kde chybí zdravotní služby. Vláda tento týden uvedla, že v některých severních základnách již bylo očkováno více než 90% dospělé populace.

To může ve skutečnosti zachránit životy, ale to v krátké době nezmění životy většiny Kanaďanů.

Profesor Kohler říká, že místo „hromadění“ vakcín si měla kanadská vláda před měsíci uvědomit, že bez domácích výrobních kapacit by byli vydáni na milost a nemilost výrobcům a tvrdému světovému konkurenčnímu boji o dávky.

„Nadřazenost vakcín je zásadní,” řekla. „Spoléhání se na vývoz, aby bylo možné upřímně uspokojit kritické zdravotní potřeby, nemá smysl, když se podíváme na národní trendy.”

Kanada podepsala počáteční dohodu s americkou vakcínovou společností Novavax o výrobě milionů dávek kandidátní vakcíny Covid-19 v zařízení v Montrealu. Tato výroba však pravděpodobně začne nejdříve koncem tohoto roku.

Zelení říkají, že čtou všechny titulky a rozumějí komplikacím, ale budou jim chybět osmé narozeniny jejich vnučky tento měsíc a řeknou: „Je to bolestivé.“

„Jo, určitě ano, protože mám pocit, že jsme takřka opravdu za vozíkem sena?“ Carol a dodává, že stejně jako Vánoce budou slavit téměř Vánoce.