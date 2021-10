Nový svět Amazonu je v útlumu, hráči začínají barterovat

Snímek obrazovky : Hry Kotaku / Amazon

Ekonomika nové multiplayerové online hry na hrdiny od Amazonu Nový svět Má nějaké rostoucí bolesti. Abych byl konkrétnější, měna, na kterou se ekonomika spoléhá, ​​se nachází uprostřed deflační krize, což způsobuje, že hráči obchodují s předměty spíše než utrácejí své těžce vydělané mince.

U těch, kteří nebyli v ekonomické třídě do minuty, dojde k deflaci, když dojde k poklesu cen zboží nebo služeb. Tento trend je někdy spojen s nedostatkem peněz v ekonomice. Měna v Nový svět V tuto chvíli je to velmi vzácné, a v důsledku toho je to tak cenné, že se hráči rozhodnou vyměnit zboží spíše než rozdávat své vzácné a cenné mince.

podle PlayerAuctions, sestřelování příšer, záchrana a úkoly nenabízejí hráčům dostatek mincí, které by vynahradily počet použitých mincí. V důsledku toho ceny zboží, jako jsou výrobní materiály, klesly, protože „hodnota měny je mnohem vyšší než hodnota zboží“.

„Obchod jako 1 000 lnu za 600 rud a 20 vajec nebo hvězdné kovové nástroje pro 40 ocelových tyčí je běžný, jak by se dalo očekávat v komunitě lovců a sběračů,“ PlayerAuctions Ona řekla.

ID Blair Witch V lese, pokud budu muset zaplatit daň z nemovitosti také ve videohře. Snímek obrazovky : Hry Kotaku / Amazon

Tento jev představuje pro hráče potenciální katastrofu, protože fixní náklady na určité položky a akce mohou z výroby, oprav a daní z majetku udělat drahé překážky vstupu. Kotaku Mike Fahey může potvrdit, že daň z bydlení ve hře je obzvláště bláznivý zážitek, protože většina hráčů může absorbovat vydělané mince prostřednictvím nákladů na údržbu. Proč by někdo chtěl zdanit videohru, to mám daleko.

Pokud bude deflační krize pokračovat, může být pro hráče obtížné vydělat peníze, PlayerAuctions vysvětluje. “Tato sestupná spirála ztěžuje generování příjmu, protože povolání ve hře vytvářejí malý nebo žádný zisk, protože ceny za hotové výrobky nebo výrobní materiály jsou zanedbatelné,” PlayerAuctions Ona řekla. Stránka uvádí, že tento problém může hráče odradit od přihlášení se do hry, pokud jim postup při vyrovnání jejich kariéry nevydělá částku, kterou mají splatit. Je zábavné, jak umění někdy napodobuje život.