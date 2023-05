Colorado Rapids povolalo tři hráče na krátkodobé dohody

Commerce City, Colorado. Colorado Rapids dnes oznámilo, že odvolalo záložníky Yosuke Hania, Marlon Vargas a Dauda Amado z MLS NEXT Pro na základě krátkodobých dohod. Všichni tři hráči budou k dispozici pro výběr pro zápas Rapids vs. FC Cincinnati v sobotu 27. května v DICK’S Sporting Goods Park (19:30 MT; Apple TV – MLS Season Pass, Altitude Sports Radio 92,5 FM).

Hanya nastoupil do Rapids 2 před klubovou inaugurační sezónou v roce 2022 po třech letech na University of Massachusetts Amherst, kde během tří sezón zaznamenal dva góly a 17 asistencí. Rodák z Tokia v Japonsku předtím navštěvoval Tokijskou univerzitu Gakugi, než se připojil k Minutemen. Během 23 zápasů ve své první sezóně s Rapids II vstřelil Hania čtyři góly a zaznamenal tři asistence. Jeho výkon ho vedl k tomu, že byl vyhlášen nejlepším hráčem roku Rapids 2. V letošní sezóně vede 24letý záložník MLS NEXT Pro ve skórování se sedmi góly, přičemž během sedmi zápasů přidal dvě asistence. Hania, kterého Rapids povolali na poslední tři ligové zápasy proti Philadelphia Union, Atlanta United a Real Salt Lake, debutoval v prvním týmu, když vstoupil do zápasu proti Atlantě jako náhradník v 88. minutě.

Vargas se připojil k Rapids 2 v lednu po své průlomové sezóně s Tacoma Defiance, kde vedl klubovou ofenzívu v skórování se 13 góly a šesti asistencemi, čímž si vysloužil místo na inauguračním seznamu MLS NEXT Pro Best XI. Dvaadvacetiletý záložník si v letošní sezóně s Rapids 2 připsal sedm zápasů, všechny starty, vstřelil dva góly a dvě asistence. Vargas debutoval v prvním týmu v dubnu, když nastoupil za Rapids při jejich vítězství 3:1 nad Northern Colorado Hillstorm FC ve třetím kole 2023 Lamar Hunt US Open Cup. READ Maďarsko uznává udělení schengenského víza běloruskému úředníkovi, který byl vyhoštěn Českou republikou

Amadou nastoupil do Rapids 2 před klubovou inaugurační sezónou v roce 2022 na hostování z MFK Vyškov, kde za český klub nastoupil čtyřikrát. Před svým působením u české strany strávil Amadou čtyři roky v kamerunském klubu Ouélé. Kamerunský reprezentant zaznamenal ve své první sezóně s Rapids 2 v 15 zápasech tři asistence. V této sezóně přidal 20letý záložník ve svých sedmi zápasech s MLS NEXT Pro Team 1 asistenci.

pro každého Pravidla a předpisy rozpisu MLS 2023Během ligové sezóny může klub podepsat hráče ve věku 25 let nebo mladšího ze své pobočky (MLS NEXT Pro) s maximálně čtyřmi krátkodobými smlouvami (až čtyři smlouvy) za sezónu (maximálně na 16 dní). ). Jednotlivý hráč může být zařazen až do čtyř soupisek zápasů MLS za sezónu, avšak tento hráč se nesmí objevit ve více než dvou zápasech MLS. Jednotlivý hráč se může zúčastnit libovolného počtu neligových zápasů v rámci podmínek čtyř krátkodobých dohod.

výslovnost: Yo-sky Han-yah

datum narození: 30. ledna 1999

místo narození: Tokyo, Japonsko

výslovnost: VARH-guhs

datum narození: 21. ledna 2001

místo narození: Bakersfield, Kalifornie

národnost: Spojené státy, Salvador

výslovnost: Da-oh-da ah-ma-do

datum narození: 2. října 2002