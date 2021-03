Apple se vzdává původního inteligentního reproduktoru HomePod

Fotografie : Justin Sullivan ( Getty Images )

Uvádí se, že Apple přestane vydávat HomePod je originální inteligentní reproduktor, na který se centra společnosti zaměřují HomePod miniJe to menší a dostupnější bratr.

TechCrunch Apple v pátek oznámil své potvrzení, že pozastaví HomePod několik let po prvním spuštění. Recenze Nebyla dítě Když se Apple Intelligent Voice-Controlled Speaker poprvé objevil na pultech v roce 2018. Kritici tvrdili, že uznávaný vysoce kvalitní zvuk nestojí za potíže s řešením obezděné zahrady Apple a její přemrštěné ceny 349 $, což je mnohem dražší než Amazon Echo Nebo řada inteligentních reproduktorů. Jako by to nestačilo, měl HomePod také podivný trend K barvení lidského nábytku. Apple snížil cenu na 299 $ po roce„Ale to zjevně nestačilo na jeho záchranu, protože Apple nyní dává HomePod na trávu.

Na druhou stranu dostal HomePod Mini teplejší příjem. Tato menší verze inteligentního reproduktoru první generace společnosti Apple byla uvedena na trh v listopadu za cenu 99 $ – a je stále dražší než její malí konkurenti, Echo Dot nebo Nest Mini, ale na stejné úrovni jako možnosti Amazonu a Googlu ve středním rozsahu. V té době jsme HomePod Mini nazvali „odolným mini reproduktorem“ a „dokonalým doplňkem“ pro lidi, kteří využívají inteligentní domácí systém Apple.

V prohlášení pro násobek ZásuvkySpolečnost Apple uvedla, že HomePod Mini má od svého debutu „obrovský úspěch“, a to až do okamžiku, kdy se společnost rozhodla zaměřit výhradně na svého nejmenšího reproduktoru.

Pokud v současné době vlastníte OG HomePod, nebojte se: aktualizace softwaru a technická podpora potvrzená společností Apple pro ty, kteří jsou již na trhu, budou pokračovat. Stávající jednotky také zůstanou k dispozici „do vyčerpání zásob“, ačkoli se zdá, že možnost Space Gray již byla vyprodána. Web společnosti Apple.

Níže si můžete přečíst prohlášení Apple:

HomePod mini je hitem od svého debutu loni na podzim a poskytuje zákazníkům skvělý zvuk, inteligentního asistenta a inteligentní ovládání domácnosti za pouhých 99 $. Naše úsilí zaměřujeme na HomePod mini. Jsme v procesu ukončování původního HomePodu a ten zůstane k dispozici, zatímco dodávky budou pokračovat prostřednictvím online obchodu Apple, maloobchodních prodejen Apple a autorizovaných prodejců Apple. Společnost Apple poskytne zákazníkům HomePodu aktualizace softwaru, služeb a podpory prostřednictvím služby Apple Care.

Původní HomePod nebyl tento měsíc jediným produktem na cestě na hřbitov společnosti Apple. Minulý týden společnost Apple oznámila, že končí iMac Pro„Její pracovní stanice za 5 000 $, pouhé čtyři roky poté, co byla na trhu.