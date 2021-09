Policie zachránila nevěstu poté, co se jí na cestě na svatbu porouchalo auto

Nevěstu musel zachránit a Policista Nedávno se jí uprostřed dálnice porouchalo auto.

Lydia Evans Hughes, 29 let, z Wrexhamu, WalesByla na cestě svatba Podle SWNS se minulý týden pokazilo staré auto, ve kterém byla ona a její rodiče.

Evans Hughes řekl SWNS, že staré auto bylo „dobré na prvních pět mil“, než se „vzdá tajnosti“.

„Měla jsem obavy, že budu muset přelézt blatník a zůstat stát na kraji silnice,“ řekla.

Na místo však brzy dorazili dopravní policisté.

“Viděli to jako svatební auto a dali nám výtah,” řekl Evans Hughes. „Bylo to poprvé v ten den, kdy jsem měl slzy úlevy.“

Inspektor Matt Geddes dal nevěstě a jejím rodičům na svatbu výtah a dokonce zastavil u kostela blikající světla v jeho autě a sirény.

„Zeptali jsme se, jak velký vstup bychom chtěli udělat, a můj otec řekl, že velký vchod,“ řekl Evans Hughes.

Dodala, že se ani výrazně nezdrželi.

„Kvůli tomu, jak rychle se to všechno stalo a jak rychle se objevili, jsem se vůbec nezdržoval – nemohl jsi to naplánovat lépe,“ řekl Evans Hughes. „Jsem velmi šťastný. Obecně to dopadlo skvěle.“

Evans-Hughs se konečně mohla oženit se svým partnerem Tidurem Evansem-Hughsem (31) poté, co kvůli pandemii koronaviru dvakrát odložili svatbu.

„Skutečnost, že jsme si konečně mohli zpříjemnit den a mohli tam být všichni, je neocenitelná,“ řekl Evans Hughes. „Byl to pěkný konec … doufám, že to teď proběhne hladce a můžeme se usadit a užívat si manželský život.“

Dodala: “Mé upřímné a upřímné díky policii. Bez nich, co bychom dělali?”

Geddes z policie Severního Walesu řekl SWNS, že je „šťastný, že může být nápomocen“.

„Poněkud neobvyklý příjezd vedl k úsměvům po stresující situaci, protože uvíznutí vedle přeplněné A55 není v nejlepší chvíli příjemné,“ řekl Geddes. „Nevěsta vypadala nádherně, svítilo slunce a bylo trochu pozdě. Doufám, že si manželé užijí nádherný den a dlouhý a šťastný společný život.“