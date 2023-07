Satira a poezie: Milan Kundera pojímá absurditu života – života a stylu

Milan Kundera, autor Nesnesitelné lehkosti bytí, jehož temné a provokativní romány zahalily tajemství lidského stavu, zemřel, uvedla ve středu mluvčí Knihkupectví Milana Kundery v jeho rodném Brně. Bylo mu 94 let.

Řekla: „Bohužel mohu potvrdit, že pan Milan Kundera zemřel včera (v úterý) po dlouhé nemoci.“ Tisková agentura Francie.

Kundera zemřel ve svém bytě v Paříži ve Francii, adoptivní zemi, kde žil od své emigrace z komunisty ovládaného Československa v roce 1975.

„Nejen česká literatura, ale i světová ztratila jednoho z největších současných spisovatelů a také jednoho z nejpřekládanějších,“ řekl přítomným ředitel Kunderovy knihovny Tomáš Kubitschek. Česká televize.

Předseda vlády Petr Fiala řekl, že Kundera dokázal svým dílem „zaujmout celé generace čtenářů na všech kontinentech“.

Kundera byl opakovaně popisován jako favorit na získání Nobelovy ceny za literaturu, ale nikdy nezískal kýženou poctu.

Svou osobitou satirou a poetickou prózou se Kundera snažil vyjádřit poutavé i absurdní v životě, přičemž čerpal z vlastní zkušenosti, kdy byl kvůli disentu zbaven českého občanství.

Ve své kritické práci The Art of the Román (1986) řekl, že život „je past, kterou jsme vždy znali: rodíme se, aniž bychom o to žádali, uzamčeni v těle, které jsme si nikdy nevybrali, předurčeni k smrti“.

Vzpurné mládí

Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně, v tehdejším Československu. Jeho otec byl slavný pianista.

Studoval v Praze, kde vstoupil do komunistické strany, překládal francouzského básníka Apollinaira a psal vlastní poezii.

Učil také na filmové škole, kde mezi jeho studenty patřil budoucí režisér Akademie Miloš Forman.

Přestože se hlásil ke komunismu, nezávislý duch Kunderova psaní ho brzy dostal do problémů.

V roce 1950 byl vyloučen ze strany, znovu vstoupil v roce 1956 a znovu vyloučen v roce 1970 poté, co bylo rozdrceno reformní hnutí Pražské jaro, v němž hrál roli.

vypnout

Kunderův debutový román Žert, dílo černého humoru o státě jedné strany vydané v roce 1967, vedl k zákazu jeho psaní v Československu a zároveň k jeho popularitě ve své vlasti.

V roce 1975 odešel s manželkou Verou do exilu do Francie, kde čtyři roky působil jako odborný asistent na univerzitě v Rennes. V roce 1979 jim bylo odebráno české občanství.

V adoptivním domě, kde se v roce 1981 stal občanem, jeho pověst a úspěch rostly s tím, jak vycházely překlady jeho románů, jako je Život jinde (1973) odehrávající se v Československu o básníkovi uvězněném komunistickým režimem.

Kniha smíchu a zapomnění (1979) prostřednictvím sedmi vzájemně propojených románů komicky prozkoumala povahu zapomínání v politice, historii a každodenním životě.

Román byl „fascinující a originální,“ řekl The New York Times V roce 1980 „psal s čistotou a vtipem, který nás přímo zve do angažmá;

Kundera byl autor „fascinovaný sexualitou, náchylný k náhlým, i když půvabným přechodům k autobiografii, abstraktním přemítání a nedávné české historii“. časy Reference, John Updike.

Jeho zdaleka nejslavnější dílo, Nesnesitelná lehkost bytí, vyšlo v roce 1984 a v roce 1987 bylo zfilmováno s Juliette Binoche a Danielem Day-Lewisem.

Román je morálním příběhem o svobodě a vášni, a to jak jednotlivě, tak kolektivně, tváří v tvář pražskému jaru a jeho následkům v exilu.

bez návratu?

Kunderovi kritici říkají, že se po svém exilu ve Francii a rozhodnutí zakázat překlady svých francouzských knih do češtiny obrátil k Čechům a disidentům zády.

V roce 2008 ho český časopis obvinil z toho, že byl policejním informátorem za komunistické vlády, což popíral jako „čisté lži“.

V roce 2013 vydal Kundera svůj první román po 13leté přestávce.

Festival bezvýznamnosti, asi pět přátel v Paříži, získal smíšené recenze Atlantický oceán S vědomím „téměř neproniknutelného paradoxu“ a Hlídač Považovat to za „smradlo“.

„To, co nám Kundera musí říct, se zdá být méně důležité,“ řekl. The New York Times. „Nemůžete se divit, jaký by byl jeho vývoj, kdyby zůstal nebo zůstal déle v Československu.“

V roce 2019 mu Česká republika vrátila občanství a v roce 2023 otevřela v jeho rodném Brně Knihovnu Milana Kundery.