Česká republika

Česká republika nakoupí 52 nových děl Caesar od francouzské skupiny Nexter Systems za 8,5 miliardy korun, aby nahradila stárnoucí houfnice sahající do 70. let, uvedlo v pondělí české ministerstvo obrany. Ministr obrany Lubomír Metnar na twitteru uvedl, že smlouva bude podepsána do konce září.

Česká republika bude v teplejších měsících i nadále cvičit postupování hodin tak, aby se minimálně dalších pět let později stmívalo. Letní čas měl být v Evropské unii v roce 2019 ukončen, ale členské státy se nedokázaly dohodnout na jednom čase.

Policie v Praze vyslýchala v pondělí na více než šest hodin syna českého premiéra Andreje Babiše Andreje Babiše mladšího v souvislosti s případem zahrnujícím konferenční centrum vybudované jeho otcem. Předseda vlády čelí obvinění z dotačního podvodu v souvislosti s komplexem Čapí hnízdo a jeho syn byl kvůli této záležitosti již dříve obviněn.

Globalismus

Litevská vláda v pondělí uvedla, že tento měsíc začnou práce na první části plotu podél běloruské hranice s cílem udržet migranty pryč, 110 kilometrů dlouhém úseku zakončeném ostnatým drátem, který by měl být hotov do dubna. Do Litvy letos vstoupilo více než 4100 imigrantů, převážně z Blízkého východu a Asie.

Papež František v pondělí u památníku více než 100 000 slovenských Židů zabitých při holocaustu prohlásil, že je ostudné, jak se lidé, kteří říkají, že věří v Boha, dopouštějí nebo připouštějí „nevýslovné nelidské činy“. Při obřadu v místě, kde byla v poválečné komunistické éře zbořena synagoga, papež uvedl, že skutečným důvodem bylo „chtěli zrušit každou stopu (židovské) komunity“.