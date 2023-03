Raketa SpaceX nesoucí mnohonárodní posádku směrem k vesmírné stanici

LOS ANGELES (Reuters) – Dva američtí astronauti, ruský kosmonaut a astronaut ze Spojených arabských emirátů byli ve čtvrtek bezpečně na cestě k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), když se jejich kosmická loď SpaceX blížila k plánovanému setkání s laboratoří na oběžné dráze. Řekla NASA.

Autonomně létající kapsle Crew Dragon společnosti SpaceX měla dorazit na vesmírnou stanici a zakotvit s podložkou v pátek v 1:15 EDT (0615 GMT), asi 25 hodin po svém startu z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Cape Canaveral na Floridě.

Řízení kosmické lodi bude předáno z řídicího střediska mise SpaceX poblíž Los Angeles Johnsonovu vesmírnému středisku NASA v Houstonu, jakmile bude Crew Dragon připravena připojit se k Mezinárodní vesmírné stanici.

Očekává se, že čtyřčlenný tým stráví šest měsíců na palubě Mezinárodní vesmírné stanice prováděním více než 200 experimentů a technologických demonstrací, od výzkumu pěstování lidských buněk ve vesmíru až po kontrolu hořlavých materiálů v mikrogravitaci.

Americká vesmírná agentura uvedla, že některé z výzkumu pomohou připravit cestu pro budoucí dlouhodobé lidské mise na Měsíc a dále v rámci programu NASA Artemis, po kterém bude následovat Apollo.

Mise s označením Crew 6 je šestým dlouhodobým letem týmu SpaceX na Mezinárodní vesmírnou stanici operující pro NASA od chvíle, kdy soukromý raketový projekt založený miliardářem Elonem Muskem začal vysílat americké astronauty na oběžnou dráhu v květnu 2020. Musk je generálním ředitelem společnosti Tesla Inc. Electric Vehicles (TSLA .O) a platforma sociálních sítí Twitter.

Ponorka a inženýři

Nejnovější posádku vedl Stephen Bowen, 59, bývalý důstojník ponorky amerického námořnictva, který strávil více než 40 dní na oběžné dráze jako veterán tří letů raketoplánů a sedmi výstupů do vesmíru. Astronaut NASA Warren „Woody“ Hoburg, 37 let, elektroinženýr, odborník na počítačové vědy a určený komerční pilot, podnikl svůj první let do vesmíru.

Mise SpaceX Crew-6 NASA, která zahrnuje astronauty NASA Stephena Bowena a Woodyho Hoburga, sultána Al Neyadiho ze Spojených arabských emirátů a ruského kosmonauta Andrei Fedyaeva, startuje na Mezinárodní vesmírnou stanici z Kennedyho vesmírného střediska na Cape Canaveral na Floridě ve Spojených státech amerických, 2. března 2023.

Na misi Crew 6 se podílel i emirátský astronaut Sultan Al Neyadi (41), druhý člověk ze své země, který letěl do vesmíru a první člověk, který odstartoval z americké půdy jako součást dlouhodobého týmu vesmírné stanice.

Čtyřčlennou četu 6 uzavírá ruský kosmonaut Andrej Feďajev (42), který je stejně jako Alleidy inženýrem a nováčkem v kosmických letech přiděleným jako specialista na mise týmu.

Fedjajev je druhým astronautem, který letěl na americké kosmické lodi v rámci nové dohody o sdílení jízd, kterou v červenci podepsala NASA a ruská vesmírná agentura Roskosmos, a to navzdory rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Moskvou kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Posádku 6 přivítá na palubě vesmírné stanice sedm současných pasažérů ISS – tři členové posádky NASA, včetně velitelky Nicole Onapu Mannové, první indiánské ženy, která letěla do vesmíru, spolu se třemi Rusy a astronautem.

Očekává se, že těchto sedm dokončí svou misi a opustí vesmírnou stanici tento měsíc. Čtyři z nich ve SpaceX Dragon se vrátí na oběžnou dráhu v říjnu a další tři se vrátí domů v ruské kosmické lodi Sojuz, která minulý týden přiletěla prázdná na Mezinárodní vesmírnou stanici, aby nahradila tu, z níž v prosinci unikla chladicí kapalina.

Start Crew 6 přišel 72 hodin poté, co byl počáteční pokus o vzlet zrušen v posledních minutách odpočítávání v pondělí brzy kvůli nepravidelnému toku motorové kapaliny. NASA uvedla, že systém fungoval perfektně po výměně ucpaného filtru a vyčištění vedení.

Start nakonec proběhl bez nárazu. Ale vadný senzor byl také detekován na jednom z 36 spínačů připojených k tuctu háčků používaných k držení nosu kapsle posádky ISS, ale v tomto systému je dostatek redundance, že nejsou žádné problémy s dokováním nebo zavíráním nosního kužele. . očekávané, uvedli představitelé NASA a SpaceX.

Start a setkání připomínaly 40. výročí prvního zkušebního letu kosmické lodi Dragon „Demo-1“ bez posádky SpaceX k Mezinárodní vesmírné stanici a zpět v roce 2019.

(Tento příběh byl parafrázován pro opravu převodu GMT v odstavci 2)

(Zpráva Steve Gorman v Los Angeles). Střih David Gregorio

