PSA: Buďte opatrní při dlouhých přestávkách v Baldur’s Gate 3

Představte si toto: Faerûn, 1492 DR. Jdete s přáteli po silnici, když najednou ucítíte kouř. Za zatáčkou narazíte na hostinec pohlcený plameny. Uvnitř můžete slyšet několik hlasů volajících o pomoc. Víte, že musíte přispěchat a zachránit je, ale vaše družina dostala od poslední bitvy s místními skřety trochu výprask. Takže se posadíte, postavíte tábor a dlouho odpočíváte, abyste se ujistili, že jste schopni zachránit všechny. O několik hodin později, uzdraveni, vstanete a zjistíte, že hostinec shořel na popel a všichni jsou mrtví.

No jo, co jsem udělal Myslí si by se stalo?

V komunitě Baldur’s Gate 3 se v poslední době hodně diskutuje Kolem křižovatky dlouhých restůA Nepřehlédnutelné akceA Průběh hledání. Řada lidí uvedla, že se ocitli v situacích, kdy se zdá, že mise postupuje bez jejich přičinění, postava se přesunula z místa, kde jste se s ní měli setkat, nebo někdo zemřel, protože jim hráč nepomohl dostatečně rychle. . Bylo předloženo několik teorií, proč se to děje, a Jeden převažující návrh je, že příliš mnoho dlouhých přestávek může posouvat hodiny vpřed a způsobit postup určitých událostí.

Například, Jeden hráč nahlásil situaci s raným výzkumem rituály zahrnující kněze, které chtěli zastavit. Tvrdili, že šli dělat nějaké jiné věci, ale když se vrátili, rituál byl dokončen a neměli šanci ho zastavit. Několik dalších uživatelů odpovědělo a poznamenalo, že hráč mohl mít příliš mnoho dlouhých přestávek.

Ale je to opravdu to, co se děje? Máme se všichni bát dlouhé pauzy? Zkontrolovali jsme Larian Studios, abychom zjistili, zda dlouhé přestávky skutečně posouvají hodiny dopředu. Toto byla odpověď studia:

„Není to o počtu přestávek, které si uděláte. Ale když se rozhodnete udělat si dlouhou přestávku, může to mít dopad. Když například vejdete do města a uvidíte hořící hostel a okamžitě se rozhodnete jít spát, může mít následky.“

Ale tato odpověď od Larian ponechává jednu otázku nezodpovězenou: Co se tedy stane, když všichni tito lidé hlásí úkoly a postupují vpřed bez jejich přispění? Odpověď se liší podle situace, ale ve většině případů se zdá, že se hráči doplňují poslední Otázky jinde pak ovlivňují dění jinde ve světě. Většina hráčů se například setkává s Lae’zel poblíž vraku Nautilid, ale moje parta ji omylem mine. Když jsme se vrátili, abychom ji našli, šla dál. Nejsme si jisti, co přesně spustilo její zmizení, ale do té doby jsme dokončili desítky questů, takže je velmi pravděpodobné, že jsme udělali něco jiného, ​​co způsobilo, že její quest postoupil. Vzhledem k situaci, ve které se nacházela, bylo směšné očekávat, že se stejně bude poflakovat.

Kromě toho je třeba poznamenat, že přechod z kapitoly 1 do kapitoly 2 automaticky dokončí většinu událostí z kapitoly 1 a znemožní návrat zpět a sebrání vynechaných vláken. Takže pokud jste procházeli kapitolou jedna a pak se divili, proč vám něco uniklo v Emerald Grove, pravděpodobně je to proto.

Tady to tedy máte: Pokud jste v bezprostřední a naléhavé situaci, kdy má být někdo zabit nebo hoří hostinec, nekempujte přes noc přímo před nimi; Nejprve vyřešte problém. Ale pokud máte co do činění s dlouhodobým problémem, jako je zamoření skřety ve vedlejším městě, zdá se, že můžete odpočívat, jak dlouho chcete, a přitom mít skřety, které můžete odstranit.

Rebecca Valentine je hlavní reportérkou IGN. Máte tipový příběh? Pošlete jej na [email protected].