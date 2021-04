5 nejlepších českých hráčů v historii vlastnictví Los Angeles Kings

S populací jako Los Angeles County vyprodukovala Česká republika jedny z nejlepších hokejistů, jaké kdy svět viděl, včetně Jaromíra Zakra – 2. místo v NHL – Patrick Elias, Golder Dominic a někteří z největších zlatých medailistů v historii ligy . Zde jsou někteří z nejlepších českých hráčů, kteří hráli za tým LA Kings.

Toto je seznam pěti nejlepších. Někteří měli krátké období, ale získali hodně bodů nebo se výrazně dotkli týmu. Na konci seznamu, který není v žádném konkrétním pořadí, jmenuji nejlepšího českého hráče v historii LA Kings a jaký je k tomu důvod.

Robert Long

Produkoval Robert Long Kings v 7. kole, Celkově 133. místo, Vstupní draft NHL 1990. Společným tématem je zde výška a celková velikost českých hráčů. Dlouhá 6 stop 3 215 liber, což je pro střed obrovské. Měl vynikající schopnost hry a byl velmi efektivní v přesilovce, což jde ruku v ruce s jeho tvorbou. Long strávil dvě sezóny s CHZ / Chemopetrol Litvinov ve své domovské České republice, kde si vybudoval čas před postupem do NHL.

Robert Long, Česká republika, olympijské hry 2006 (archiv THW)

Během sezóny 1992-1993 hrál v 11 hrách a udělal pět asistencí. Zbytek sezóny strávil u dnes již neexistujícího Phoenix Roadrunners z IHL. Long během čtyř sezón v Kings zaznamenal celkem 147 gólů a 39 asistencí v 147 zápasech.

Roman Wobat

Produkoval John Wobot, bratr Wobata S St. Louis Blues 172. celkový výběr v 7. kole 1994 draftu. Byl 6 stop 4 (nejvyšší hráč na tomto seznamu) a velké fyzické centrum s hmotností 220 liber. Více než talentovaný hráč odehrál za Blues pouze 25 her, poté byl vyměněn za Wobat Kings, kde strávil části tří sezón celkem 57 her.

V těchto hrách si Wobat připsal čtyři góly a osm asistencí, tedy 3/5 svých bodů v kariéře v LA. Možná zajímavou statistikou je, že nashromáždil průměrně 2,12 PIM 121 trestných minut (PIM) na hru. Kromě toho je čtvrtým hráčem v historii vlastníka, který hrál českého hráče.

Roman Chekmanek

Chekmanek zahájil svou kariéru v NHL Philadelphia Flyers 2000 draftu NHL s celkovým 177. v 6. kole. Když byl povolán, bylo mu 29 let.

Roman Seckmanek se stal členem LA Kings v roce 2004. (Foto Bruce Bennett Studios / Getty Images)

Chekmanek byl během své nováčkovské sezóny pozván na Zápas hvězd NHL a skončil druhý na Vesina Trophy. Před obchodováním s LA Kings v létě 2003 strávil tři sezóny u Flyers. Ve 49 zápasech s Kings jsou jeho statistiky nadprůměrné, s bilancí 18-21-6, pěti zastaveními, průměrem 2,51 gólu a procentem úspory 0,906.

John Wobatt

John Wobad byl zařazen na 57. místě ve třetím kole vstupního draftu NHL Hartford Whales z roku 1992, přestože za velryby nikdy nehrál. Místo toho zahájil svou kariéru u Kings v sezóně 1995-1996. Ve své neporažené kampani dal v 11 hrách jeden gól a čtyři asistence. V následující sezóně ztrojnásobil počet her, které hrál.

V 33 zápasech králů v sezóně 1996-1997 zaznamenal Wobat čtyři góly a pět asistencí a ve své poslední sezóně s týmem dal jeden gól a pět asistencí v 21 hrách. Obránce odehrál v LA 65 zápasů a získal 20 bodů. Po celý svůj život Wobat trpěl těžkými kožními podmínkami, které omezovaly počet her, které mohl hrát.

Jaroslav Motri

Výběr devátého kola Motry New Jersey Devils, Celkově 179. vstupenka do NHL z roku 1990. Ačkoli nebyl největším hráčem, měl solidní kariéru jako obranný obránce, což dávalo Kings dobré počty. V letech 2001-02 měl 42 asistencí a 42 bodů Pozváni ke hře All-Star 2002 V Los Angeles se osvědčil jako hvězdný hráč.

Motry strávil více než polovinu své kariéry v NHL u Kings, a když byl v LA, získal 250 ze 164 bodů v jeho celkovém součtu. Ze všech hráčů na tomto seznamu hrál Motri nejvíce her s 454 běhy, zatímco Long propadl 147 her, což je více než trojnásobek počtu odehraných her.

Konečný rozsudek

Nejlepší český hráč v historii Kings by měl být Jaroslav Motri. Po celý svůj život byl pevným obráncem, zejména u králů. Mohl jsem si vybrat Johna Wobada nebo Longa, ale jejich bodový součet a hry byly světlé barvy ve srovnání s tím, čeho dosáhl Motri. Motri byl pozván na All-Star hru a hrál dobře.

Bylo těžké najít hráče pro tento seznam, ale bylo snadné vybrat nejlepšího českého hráče v historii licencí. Motriho kariéra byla dlouhá a úspěšná a stal se tak jedním z deseti nejlepších obránců v historii Kings.