Fanoušci si nejsou jisti, zda se Pokémon Scarlet and Violet v něčem zlepšuje

Kolují zvěsti, že Nintendo možná podcenilo svou ruku včera Šarlatový pokémon A fialový Oznámení o opravě, přičemž někteří naznačují, že nejhorší problémy s pneumatikami byly výrazně zlepšeny. Při našem velmi nevědeckém testování se zdá, že to může být alespoň trochu pravda.

Včerejší oznámení verze 1.1.0 (první oprava je velmi rozbitá Pokémon Hra od svého přidání získala 1.0.1 prvního dne) byla neuvěřitelně nejasná o tom, co vlastně udělala. Z nějakého důvodu pouze zdůraznil, že řeší nejtriviálnější hudební problémy, zatímco vše ostatní je shrnuto jako „různé opravy chyb“. Což, když následovala jakási omluva za zpackání hry, vedlo každého k domněnce, že důležitější opravy teprve přijdou.

Hráči však hlásili výrazné zlepšení v tom, jak hra běží. Podívejte se na snímky obrazovky GameXplain, například:

Jiní hlásí větší vzdálenosti vykreslování, vylepšené stíny, změny vybledlého světla a vyblednutí místo toho, aby je bylo vidět v NPC.

Zdá se však, že souběžný test snímkové frekvence od Nintendo World ukazuje, že každá verze předčí druhou na různých místech. I když bych tvrdil, že při zadávání měst v 1.1.0 určitě došlo k určitému zlepšení:

Zase pro štěstí? Toto srovnání vedle sebe od Reyvanlatina (který bohužel přehrává hudbu z obou současně, ale opožděně) mi připadá téměř identické:

No, je velmi těžké přesně vědět, co se zde děje a proč různí lidé zaznamenávají tak rozdílné zážitky.

Přečtěte si více: Recenze Pokémon Scarlet and Violet: Kotaku

V mém velmi nevědeckém srovnání jsem hrál stejnou oblast na původním Switchi mého syna s patchem 1.1.0 a na mém OLED bez patche a opravená verze vypadala pro mé oči hladší. Ale moje oči jsou notoričtí blázni, a tak či onak, byly daleko od zážitku odhalení.

to je Tak Je těžké říct, jaké je vaše fantazijní a skutečné zlepšení, ale Pokémoni se stále objevují a stále na půl sekundy zamrzají v náhodných bodech. (Alespoň jsem jich chytil spoustu fialový Monstra ironie, abych se sebou později obchodoval.) Pokud se věci zlepšily, rozhodně se nezlepšily dostatečně.

Včera jsme se Nintenda zeptali, zda by mohli být konkrétnější ohledně toho, co bylo opraveno, a nedostali jsme ani odpověď. Tak jsme se jí dnes zeptali znovu, nejen proto, že tak vypadá mohl Tady máte být na co hrdí. Samozřejmě budeme aktualizovat, pokud si najdou čas odpovědět. I když možná spoléhají na optimistickou představivost lidí, aby vyplnili to, co ne?

Mezitím pojď Digitální slévárnaPřejeďte prsty a dejte nám konečné odpovědi.