Serena Williamsová prohrává s Emmou Radocano v Cincinnati

Serena Williamsová by se měla vrátit na tréninkové pole a fyzioterapii, aby se před hraním v New Yorku pokusila být přesnější a zdravější, i když to nyní vypadá, že bude schopna najít dostatečnou formu, aby mohla běžet na US Open. , který začíná 29. srpna a bude pravděpodobně jeho posledním tahem.