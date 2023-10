Scoobtober Extravaganza spuštěna v EMEA

Popadněte své lupy a připravte se na nejúžasnější oslavu roku! Scooptober Je to každoroční měsíční akční cesta světem Scooby-Doo, která fanouškům přináší přílivovou vlnu show, produktů a událostí po celém světě. Warner Bros. Discovery.

Původně byl spuštěn v USA a nyní se stal základem sezónního kalendáře se stále rostoucím seznamem aktivací, které zahrnují strašidelné sociální segmenty, crossover videa a 48hodinový živý stream obsahu večírku s odkazy na Best-in’s. exkluzivní produkt Scooby. Nejlepší partneři jako Playmobil, Plastoys a Funko. V souladu s růstem Halloweenu v Evropě získává Scooby-Doo v regionu EMEA na síle, v čele s dosud nejsilnějším programem obsahu Scooby-Doo, který bude na tomto trhu uveden v roce 2023.

Slavnosti zahájí ve Spojeném království Scooby Takeover po celý měsíc (1. října – 5. listopadu) výhradně na Boomerangu, a to Scooby-Doo a Guess Who, Be Cool Scooby-Doo, Co je nového Scooby-Doo, Scooby-Doo Mystery Inc streamuje celý den od 6:00 do 21:00. Filmy Scooby-Doo budou terorizovat o víkendech a v polovině semestru v 9:00 a 14:00 a fanoušci si nebudou chtít nechat ujít soutěž Scoobtober Watch & Win, vysílanou exkluzivně na Boomerangu. Pro více Scooby-Doo dovádění si fanoušci mohou poslechnout OnDemand, kde najdete poklad epizod Scooby-Doo, filmů a kompilací těch nejznámějších Scooby-Doo momentů.

Také ve Francii na Boomerangu se připravte na měsíc nepřerušované Scooby-Doo extravaganze v Boomerang Cinestars Special – se Scooby-Doo a zcela novou Mission d’Halloween.

Vzrušení pokračuje, když se Cartoonito připojí k oslavám oblíbeného měsíce Scooby-Doo v Africe se speciálně upravenými epizodami Scooby-Doo, které se o víkendech dostanou do centra pozornosti programové sestavy Movie Stars.

Scooby-Doo bude oslavován na Cartoon Network na celém Středním východě a v severní Africe programovou sestavou plnou Scooby-Doo, včetně Co je nového ve Scooby-Doo, Be Cool Scooby-Doo, Scooby-Doo, Hádej kdo a mnoha dalších více Scooby-Doo bonusy a filmy, všední dny Od 17 do 20 hodin. V Itálii se chystají oslavit strašidelný Halloween, přičemž filmy o Scooby-Doo se budou vysílat 31. října od 14:00 do 19:00 na Cartoon Network.

Fanoušci mohou také trikovat nebo léčit pomocí Scooby-Doo na HBO Max dostupném v Andoře, Bosně, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Hercegovině, Maďarsku, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Nizozemsku, Norsku, Polsku. , Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Od 16. října mohou fanoušci oslavit Scoobtober v Metaverse na populární herní platformě zaměřené na děti, Roblox. Vůbec poprvé se mohou hráči připojit ke Scooby-Doo a Shaggymu ve hře Cartoon Network! V pohlcujícím zážitku, který je přenese do světa za hranice reality. Prostřednictvím zcela nové strašidelné mise mohou děti komunikovat se Scooby-Doo a Shaggym, aby prozkoumali záhadná strašidla, která se ve hře odehrávají. Hra Cartoon Network začala! Umožňuje hráčům zažít plný experimentální virtuální svět úspěšné série Cartoon Network – a nyní s představením Scooby-Doo, pouze na omezenou dobu, se děti mohou ponořit do strašidelné hry a odemknout úžasné ceny Scooby-Doo.

Julian Moon, prezident Global Consumer Products, EMEA a Asia Pacific, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products „Scooby-Doo vytváří svět strašidelné zábavy pro hravé duchy všech věkových kategorií a vzbuzuje touhu po záhadách, které podněcují zvědavost,“ říká. „Je to značka synonymum Halloweenu a vstupní bod do světa klasických záhad a zločinu. Dobrodružství.“

„Tým se nyní snaží využít fantastické programování obsahu Scoobtober a vzrušující hry, které lze vidět ve vysílání a na kanálech WB Kids na YouTube, a poskytnout licenčním a maloobchodním partnerům dlouhodobou příležitost využít meziresortní příležitost využít halloweenskou sezónu, jejíž popularita se výrazně rozrostla napříč Evropou.“

Po obrovském úspěchu ve Spojených státech, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products nyní podporuje a nabírá stávající a nové Scooby Partners v EMEA, aby oslavili všechny události Scoobtober 2024. Inspiraci lze nalézt v globálních spotřebitelských produktech zahrnujících všechny kategorie a včetně BlackMilk. BoxLunch, Funko, Random House a Coppel.