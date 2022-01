Podpoří Tchaj-wan myšlenku spolupráce v oblasti polovodičů, aby přilákal potenciální spojence?

od Briana Hugha

s hoto Kredit: Ministerstvo zahraničních věcí / Facebook

Vyhlídka Nedávno byla nastolena spolupráce mezi Tchaj-wanem a Litvou v oblasti polovodičů, Také označil a Politico Článek o investičním plánu 200 milionů USD z Tchaj-wanu.

Vztahy mezi Tchaj-wanem a zeměmi východní a střední Evropy se v posledních měsících výrazně posílily. To se stalo po dárcovství vakcíny dříve Litva, Polsko, Slovensko a Česká republika na Tchaj-wan. Silné vazby dále podtrhlo turné ministra zahraničí Josepha Wua po Evropě, Což zahrnovalo návštěvy České republiky a Slovenska a podpis Sedm memorand o porozumění O hospodářské spolupráci mezi Tchaj-wanem a Slovenskem.

Online setkání mezi tchajwanskými a litevskými představiteli. Zdroj obrázků: Ministerstvo zahraničních věcí / Facebook

Východoevropské země se částečně snažily posílit vztahy s Tchaj-wanem, aby posílily vztahy se Spojenými státy. Tyto země jsou závislé na Spojených státech jako na garantu bezpečnosti proti geopolitické hrozbě Ruska, Což se nutně neliší od Taiwanu versus Číny. Silné vazby s Tchaj-wanem jsou způsobem, jak signalizovat touhu po silnějších vazbách se Spojenými státy.

Litva čelila cílení ze strany Číny poté, co to Tchaj-wanu umožnila Otevření zastoupení v hlavním městě Vilniusu s použitím slova „Tchaj-wan“ ve svém názvu, Místo Taipei Economic and Cultural Bureau nebo nějakou jeho formu. Čína odpověděla dříve Zakázat veškerý dovoz z Litvy, Vedle zboží s litevskými díly, Odškrtnutí ze seznamu země původu, odvolání jejího velvyslance z Litvy a místo toho navázání vztahů s Litvou pod úrovní velvyslance. Úvodníky ve státních médiích také znevažují Litvu, protože sotva splňují státní kvalifikaci.

v roce 2020, Vývoz Litvy do Číny činil 357,76 milionů amerických dolarů. Investiční plán z Tchaj-wanu jako takový vyrovnává alespoň část výpadku způsobeného ztrátou obchodu. Jak je uvedeno ve zprávě, do té doby je investiční plán ve výši 200 milionů dolarů pouze malou částí investic do polovodičů, S obřím tchajwanským závodem na výrobu polovodičů TSMC v Arizoně za cenu 12 miliard dolarů.

Obchod mezi Litvou a Čínou je však ve skutečnosti omezený. Pokud by hospodářské vztahy mezi Litvou a Čínou byly pro čínské dodavatelské řetězce důležitější nebo jakkoli kritické, Čína možná váhala se zákazem veškerého dovozu z Litvy. I kdyby se například Čína snažila ovlivnit domácí politiku na Tchaj-wanu tím, že by mohla přerušit obchod s Tchaj-wanem, aby je potrestala, její dodavatelské řetězce jsou na Tchaj-wanu závislé, konkrétně s ohledem na polovodiče, a její ekonomika je s tím úzce propojena. na Tchaj-wanu. Jako taková je analýza nákladů a přínosů omezení obchodu s Tchaj-wanem složitější.

Je velmi pravděpodobné, že Čína doufala, že půjde příkladem a pokusí se ji odradit od upgradování vztahů s Tchaj-wanem, protože by tím měla relativně málo co ztratit.

Na druhou stranu tím, že díky své podpoře může Litvě nabídnout vzácnou cenu za spolupráci v oblasti polovodičů, Tchaj-wan sám může doufat, že z Litvy udělá také příklad – toho, co mohou ostatní země těžit z politického sblížení a hospodářského vztahy s Tchaj-wanem.

Zatímco Spojené státy za Trumpovy a Bidenovy administrativy zvyšují svou podporu Tchaj-wanu, může se tchajwanská vláda snažit přimět západoevropské země ke spolupráci. Takové země ignorovaly tlak USA, aby se pokusily oddělit své ekonomiky od Číny nebo omezit používání technologií vyráběných v Číně.

Zdroj obrázků: Ministerstvo zahraničních věcí / Facebook

Vzhledem k celosvětovému nedostatku polovodičů však může být náznak možnosti spolupráce v oblasti polovodičů na Tchaj-wanu lákavý. Úzká spolupráce s Litvou si také vyžádá menší spoléhání na technologii vyráběnou v Číně, což by mohlo vést k tomu, že se informace dostanou do rukou čínské vlády, o čemž svědčí i nedávné obavy ohledně mobilních telefonů vyráběných Xiaomi nebo čínských dronů.

Alespoň některé z nedávných diplomatických návštěv politiků EU na Tchaj-wanu zahrnovaly politiky ze západní Evropy, Stejně jako při návštěvě francouzských poslanců v prosinci. Je vidět, zda silné vazby Tchaj-wanu s východní Evropou mohou být následovány posílením vazeb se západní Evropou. I když se Tchaj-wan v současnosti těší vysoké míře podpory ze strany Spojených států, Evropská unie ne vždy splnila přání Spojených států ohledně postojů, které by měly vůči Číně zaujmout, a to může být i případ Tchaj-wanu.

Konkrétně Tchaj-wan v současnosti nabízí čipovou spolupráci pouze spojencům, kteří by mohli odrazit vojenské hrozby z Číny, jmenovitě Spojených států a Japonska. Litva nenabízí Tchaj-wanu žádnou hodnotu, pokud jde o vojenskou obranu, takže Tchaj-wan se může zaměřit na posílení vztahů se západoevropskými zeměmi, jejichž námořní moc zasahuje do asijsko-pacifického regionu a které mohou být členy NATO.