Capcom Fighting Collection oznámená pro PS4, Xbox One, Switch a PC; Obsahuje 10 titulů s ikonou zpět

Capcom oznámit Bojová skupina Capcom o Playstation 4A Xbox OneA PřepínačA PC (parní). Bude obsahovat 10 klasických bojových her Capcom, všechny se síťovým žetonem, který lze vrátit zpět online. Fyzicky i digitálně bude spuštěn celosvětově 24. června za 39,99 $.

Seznam zahrnutých titulů je následující:

Zde je úplný přehled kolekce přes Capcom:

O

Fanoušci bojů mohou oslavit 35 let bojových her Capcom Bojová skupina Capcomantologie 10 klasických titulů – včetně celého názvu Darkstalkeři Series Together vůbec poprvé mimo Japonsko – vyjde 24. června 2022. Každý z deseti titulů v kolekci byl aktivován pomocí internetu multiplayerVylepšené funkce a aktualizace kvality života.

Bojová skupina Capcom spojuje všech pět Darkstalkeři hry včetně Darkstalkers: Night WarriorsA Night Warriors: Darkstalkers ‚RevengeA Vampire Savior: Vampire MasterA dříve jen v Japonsku Vampire Hunter 2: Darkstalkers ‚Revenge A Vampire Savior 2: Vampire Master. Antologie obsahuje také první vydání červená země Vyjeďte z jízdních pruhů a přidal se váš oblíbený fanoušek Hyper Street Fighter 2: Anniversary EditionA Super Puzzle Fighter II TurboA Super Gym Fighter Mini MixA Cyberbots: Full Metal Madness. Tato klasika se řadí mezi nejoblíbenější arkádové bojové hry a představuje světu mnoho slavných a milovaných postav od Chun-Li po Morrigan Aensland.

digitální Bojový balíček Capcom Počítaje v to Bojová skupina Capcom A Kolekce Street Fighter k 30. výročí Bude také k dispozici při uvedení na PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam a Xbox One za 59,99 $.