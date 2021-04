Covid Chicago: Zdravotničtí úředníci uvedli, že v předměstské Cook County se mohou omezení vrátit, pokud budou případy koronavirů nadále narůstat

Chicago (WLS) – Okres Cook v Suburbanu se možná chystá zavést nová omezení poté, co úředníci ve zdravotnictví ohlásili prudký nárůst počtu případů COVID-19.

„Zaznamenali jsme více než 600 nových případů na okraji Cooku pouze v naší jurisdikci,“ řekla doktorka Rachel Robinová. „To znamená, že jsme v počátcích další vlny.“

Nyní úředníci okresního zdravotnictví uvedli, že mírný nárůst případů by se mohl promítnout do nových uložených omezení, pokud by tyto počty neklesly.

Podle posledních údajů byl největší nárůst případů mezi 20. a 30. rokem a míra pozitivity se téměř zdvojnásobila oproti předchozím týdnům.

Dr. Rubin řekl: „Myslím, že naše celková míra pozitivity je nyní asi pět a my jsme klesli na tři, což je velký problém.“

Navzdory rozšíření probíhajícího očkovacího úsilí, rostoucí počet případů přiměl úředníky kraje přemýšlet, co dělat.

„Možná budeme muset přijmout drastická opatření během několika dní,” řekl doktor Rubin. „Neslibuji vám tak či onak.” „Musíme přesně posoudit, jaké typy činností a pohybů tento nárůst ve skutečnosti vedou.“

To by mohlo znamenat obnovení omezení uložených společnostem.

“Musíme i nadále zůstat v bezpečí a to jsou opravdu zprávy, a pokud potřebujeme trochu více zdůraznit naše činy.” [mitigation]Víte, udělejte krok zpět od indoorových aktivit, restaurací, fitness klubů a podobně – doufejme, že se nedostanete do bodu, kdy to možná budeme muset udělat, “dodal Dr. Robin.

Archan Ong, obyvatel Evanstonu, zažil za poslední rok jeho město mnoha změnami

„Bude to obrovský neúspěch,” řekl Ong. „Je zřejmé, že mnoho restaurací zde bojuje.” „Bylo zavřeno několik restaurací, takže doufám, doufám, že se tak nestane.“

On a jeho rodina jsou stále většinou doma a doufejme, že ostatní, kteří si mohou myslet, že to nejhorší skončilo.

“Lidé jsou očkováni a myslí si, že je to bezpečné. Myslím, že by to mohlo být bezpečné, ale zároveň si myslím, že bychom se příliš neměli uvolňovat,” dodal Ong.

Prozatím zdravotní úředníci doporučují držet věci venku, stále se skrývat a zůstat stranou.