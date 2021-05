„Víte, já nejsem hráč na střídání,“ připouští Tim Sweeney z Epic Games

© Nintendo Live

Epické hry a Apple Jak jistě víte, s ranou se obchoduje u soudu. Je to elektronická hra Tvůrce společnosti Epic tvrdí, že Apple App Store je v podstatě monopol na vydělávání peněz a poškozování herního průmyslu, a aby to dokázal, zakladatel společnosti Epic Tim Sweeney během soudního procesu vyrobil konzolu Switch.

Proč by to mohlo Epicově případu pomoci, ptáte se? Měl v úmyslu ukázat, že hry pro smartphony prostřednictvím zařízení iOS jsou stejné mnoho Jednodušší, když jste na cestách, než používání konzoly, jako je Nintendo Switch, která postrádá připojení k internetu – a to znamená, že Apple má přepínače pro obrovské globální publikum. Sweeney uvedl, že často používal svůj smartphone k hraní na cestách do práce, ale u přepínače by kromě WiFi potřeboval i druhé zařízení – například smartphone.

Sweeney však během show skončil s Switch Joy-Con a nepodařilo se jej skutečně připojit k samotnému přepínači. Jejda. To poněkud podkopalo jeho argument, protože se ukázalo, že měl omezenou interakci s Switch (přední přenosné herní zařízení na světě), a je tedy pravděpodobně neschopný dodat. Zcela Přesné označení toho, zda je hraní na konzole těžší (nebo jednodušší) než hraní na smartphonu na cestách.

„Víte, já nejsem hráč na Switch,“ řekla Sweeney, když se propadla kolem její konzoly a konzoly, na kterou odpověděla okresní soudkyně USA Yvonne Gonzalez Rogersová: „No, svět to teď ví. Jsem já.“

Případ má trvat tři týdny. Sweeney už byl nucen přiznat, že 30% snížení Apple má na App Store stejné procento, které Microsoft, Sony a Nintendo převzaly do svých digitálních výloh, ale Epic tyto společnosti nenapadá, protože věří v „podporovaná zařízení“.