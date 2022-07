Vědci objevili podivnou černou díru, která je považována za „jehlu v kupce sena“

Umělecký dojem z toho, jak by mohla vypadat dvojhvězdná soustava VFTS 243 – která obsahuje černou díru a velkou svítící hvězdu obíhající kolem sebe – kdybychom ji pozorně sledovali. (Reuters)

Předpokládaná doba čtení: 3-4 minuty

Astronomové v galaxii sousedící s naší vlastní Mléčnou dráhou zjistili, že nazývají kosmickou „jehlu v kupce sena“ – černou díru, která je nejen klasifikována jako spící, ale zdá se, že se zrodila bez výbuchu umírající hvězdy.

Vědci v pondělí uvedli, že tato díra se liší od všech ostatních známých černých děr v tom, že je „rentgenově tichá“ – nevyzařuje silné rentgenové záření, které by svou silnou gravitací naznačovalo požírání blízkého materiálu – a že se nezrodil při výbuchu hvězd zvané supernova.

Černé díry jsou neobvykle husté objekty s tak intenzivní gravitací, že z nich nemůže uniknout ani světlo.

Tento, který je nejméně devětkrát větší než naše Slunce, byl objeven v oblasti mlhoviny Tarantule v galaxii Velké Magellanovo mračno a nachází se asi 160 000 světelných let od Země. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok, 5,9 bilionu mil (9,5 bilionu km).

S touto černou dírou obíhá ve hvězdném sňatku velmi jasná a svítivá modrá hvězda o hmotnosti asi 25násobku hmotnosti Slunce. Tento binární systém se nazývá VFTS 243. Vědci se domnívají, že doprovodná hvězda se nakonec také stane černou dírou a mohla by se spojit s jinou.

Inertní černé díry, o kterých se předpokládá, že jsou relativně běžné, je obtížné odhalit, protože velmi málo interagují se svým okolím. Několik dříve navržených kandidátů bylo odhaleno dalším studiem, včetně členů týmu, který to odhalil.

„Výzvou je najít tyto objekty,“ řekl Tomer Schnar, astronomický výzkumník na univerzitě v Amsterdamu a hlavní autor studie zveřejněné v časopise. přírodní astronomie. „Poznali jsme jehlu v kupce sena.“

„Je to první objekt svého druhu, který byl objeven poté, co astronomové hledali desítky let,“ řekl astronom a spoluautor studie Karim El-Badri z Harvardského a Smithsonova centra pro astrofyziku.

Je to první objekt svého druhu, který byl objeven poté, co astronomové hledali desítky let.

– Karim El-Badri, astronom a spoluautor studie

Výzkumníci použili šest let pozorování z Very Large Telescope Evropské jižní observatoře se sídlem v Chile.

Existují různé třídy černých děr. Nejmenší, stejně jako ty nově objevené, jsou tzv. černé díry s hvězdnou hmotností, které vznikají v důsledku kolapsu jednotlivých hmotných hvězd na konci jejich životního cyklu. V centru většiny galaxií jsou také středně hmotné černé díry a také supermasivní černé díry.

„Černé díry jsou přirozeně tmavé objekty. Nevyzařují žádné světlo. Abychom tedy černou díru detekovali, obvykle se díváme na binární systémy, ve kterých vidíme svítící hvězdu pohybující se kolem druhého, neobjeveného objektu.“ Spoluautorka studie Julia Bodensteiner je postdoktorandkou na Evropské jižní observatoři v Mnichově.

Obvykle se předpokládá, že kolaps hmotných hvězd do černých děr je spojen se silnou explozí supernovy. V tomto případě hvězda, která je možná dvacetkrát větší než naše Slunce, mohla uprostřed své smrti vyhodit část svého materiálu do vesmíru a pak se zhroutila na sebe bez exploze.

Tvar jeho oběžné dráhy s jeho společníkem poskytuje důkaz, že k žádné explozi nedošlo.

„Oběžná dráha systému je téměř dokonale kruhová,“ řekl Schnarer.

Pokud by došlo k explozi supernovy, dodal Shinar, síla exploze by vykopla nově vytvořenou černou díru náhodným směrem a vytvořila by eliptickou dráhu spíše než kruhovou.

Černé díry mohou být nemilosrdnými predátory, kteří pohlcují jakoukoli hmotu – plyn, prach, hvězdy –, která se pohybuje v jejich vlastní gravitaci.

„Černé díry mohou být nelítostnými predátory pouze tehdy, pokud je k nim něco dostatečně blízkého, aby to pohltilo,“ řekl Bodensteiner. „A obvykle je odhalíme, když dostanou materiál od doprovodné hvězdy, což je proces, kterému říkáme akrece.“

Schnaar dodal: „V takzvaných systémech inertních černých děr je společník dostatečně daleko, aby se materiál nehromadil kolem černé díry, aby se zahřál a vyzařoval rentgenové záření. Místo toho jej černá díra okamžitě spolkne.“

×

Související příběhy

Nejnovější vědecké příběhy