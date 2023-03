Ahmed El-Sheikh přestoupil do českého klubu FK Viagem Příbram

Bývalý křídelník Egypta a Al Ahly Ahmed El-Sheikhih dokončil překvapivý přestup do českého druholigového FK Viagem Příbram na základě krátkodobé smlouvy.

Třicetiletý hráč ukončil smlouvu s Al Masrim po vzájemné dohodě necelý měsíc poté, co upadl na Portside.

Když skončilo registrační období v Egyptě, El-Sheikh věděl, že pokud chce v této sezóně získat nějaký hrací čas, musí odejít do zahraničí.

Jeho destinace se stala známou, když v pátek ráno ohlásil jeho přestup český druholigový FK Viagem Příbram.

Příbram je aktuálně ve Fortuna Narodni lize, druhé řadě českého fotbalu, a porazila SK Lišan v souboji o nejvyšší příčku jen pár hodin po oznámení El-Sheikhova podpisu.

El-Sheikh podepsal šestiměsíční smlouvu, pokud tým v příští sezóně vyhraje postup do české první ligy.

Do konce odehrání 12 zápasů má Příbram tři body před druhým SK Líšeň a šest bodů před čtvrtým, přičemž první tým si postup vybojoval automaticky, druhý a třetí postupují do play off.

Tým utrpěl sestup v roce 2021 a jejich nejlepší umístění na nejvyšší úrovni přišlo v roce 2001, kdy skončilo čtvrté, což mu zajistilo místo v Evropě.