Skoty uklidnili Chic a Češi

Dvojnásobek Patrika Schicka, jehož vynikající kop středopolaře umožnil Čechovi osprchovat se a dnes odpoledne (2: 0) vstoupit do čtvrté sady v Hampden Parku v Glasgow.

Šampión v penaltovém rozstřelu v Srbsku, který umožnil jeho straně oholit 23 let z velkých lig, nešetřil brankáře Davida Marshalla od všeho jeho nadávání gólem 2: 0. Pryč mohl útočníka Bayeru Leverkusen doprovázet pouze provedením improvizovaného a neomezeného kopu, prakticky do středu pole, po zablokování skotské střely (52).

Před přestávkou to byl Shake, který přelezl Liama ​​Coopera, aby hlavičkou otevřel skóre (1-0, 42). Těžkých deset minut pro Skoty, kterým před brankou neskutečně chyběl realismus.

Tomáš Vaclic možná přišel ve 32 letech o startovní místo v Seville, ale zůstává velkou součástí výběru v národním týmu. Naopak odchylky od kapitána Andyho Robertsona (32) a Lyndona Dykese (66) a dokonce i obránce Thomase Callase (49) se odklonily z cesty k síti a byly přerušeny Vaiklickem. A když byl poražen vrátný, zapojila se hospoda, stejně jako Jack Hendry ve 48 letech.

Tyto promarněné příležitosti přispějí ke zklamání z toho, že se v Hampden Parku postavilo přibližně 9 847 diváků, nemluvě o milionech Skotů všech věkových kategorií, kteří chodili do práce nebo do školy, aby byli svědky polohistorické události. Odpočinek od televize. Porážka dostala Skoty do již tak nejisté pozice v žebříčku.

V jejich dalším pátečním zápase se Wembley postaví Angličanům, kteří v nedělním zápase vysokého tlaku (1: 0) překonali chorvatské vicemistry světa, pokud se vyhnou poslednímu místu. Chcete se vyhnout možnosti záruky? před osmou.

Češi se pohybují na špici skupiny na rozdíl gólů a jsou si jisti stadionem, kde se v pátek také v Glasgow utkají s Lukou Modricem a dalšími.