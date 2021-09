Muzeum Českého centra na počest 99letých přeživších holocaustu

Muzeum Českého centra v Houstonu ocení 99letého přeživšího holocaustu Dr. Ervina Adama na akci světové premiéry ve čtvrtek 28. října v Muzeu Českého centra v Houstonu, ulice San Jacinto 4920.

Dr. Adam, původem Čech, měl dlouhou a slavnou kariéru. Emeritní profesor molekulární virologie a mikrobiologie na Baylor College of Medicine, společně eradikovaná eradikace dětské obrny, stanovil roli viru herpes simplex 2 u rakoviny, pomohl propagovat geriatrickou praxi v Houstonu a nadále sledoval ženy vystavené diethylstilbestrolu (DES)

Během těhotenství v letech 1940-1970.

Mezi mnoha vyznamenáními byl dr. Adam při slavnostním ceremoniálu v Praze v roce 2012 oceněn Cenou České Hlavy.

Říjnová akce uvidí nově objevenou hudbu, kterou v táborech složí a zahrají čeští hudebníci. Oběti a přeživší holocaustu budou oceněni houstonským symfonikem Louisem Marie Vardetem a klavíristkou Sherry Sheng. Tato událost posílí pokračující odhodlání Houstonu oslavovat jeho různorodou kulturní scénu.

Dr. Adam se narodil v tehdejší polokarpatské Rusi ve východním Československu. Po podpisu Mnichovské smlouvy v roce 1938 však Maďarsko na popud nacistického Německa v březnu 1939 do regionu vpadlo. Brzy po ukončení střední školy se Adam vrací domů, aby našel své rodiče balit pod bedlivýma očima maďarské policie.

Jeho otec se na něj podíval a řekl česky: „Vezmi svou sestru a zmiz.“ Policii řekl, že si jde do svého pokoje sbalit věci. Místo toho se sestrou vyskočili z okna a utíkali do domu svého strýce. Později se dozvěděl, že jeho rodiče byli popraveni na Ukrajině někdy v roce 1941. Adamovi se podařilo uniknout nacistům až do roku 1944, kdy Němci obsadili Maďarsko a byli zajati a „deportováni“.

Adam byl převezen z koncentračního tábora do koncentračního tábora. Když byli na cestě z Osvětimi, dva američtí vojáci přijeli na motorkách a americké síly ho brzy následovaly. Byl propuštěn, a když se armáda dozvěděla, že je z Československa, byl převezen do Prahy. Z jeho rodiny přežil jen on a jeho sestra.

Adam získal stipendium a dokončil studium medicíny, kde se seznámil se svou manželkou Vlastou, která je rovněž studentkou medicíny. Dokončili studium v ​​Praze a začali pracovat v infekční nemocnici Polovka. V roce 1954 se oba stali odbornými asistenty infekčních chorob na Karlově univerzitě se zaměřením na dětskou obrnu. Nebyli členy komunistické strany a v letech 1959 a 1960 byla nejprve vyloučena jeho manželka dr. Vlasta Adamová a poté vyloučena z lékařské fakulty lékařské fakulty pro „nedostatečné lékařsko-politické vzdělání“ studenti.

Byla to rána, ale jejich zapojení do obrny jim umožnilo získat další zaměstnání; On je na Institutu imunologie a ona na Institutu pro další vzdělávání lékařů. Když se zprávy o vakcíně Salk dostaly na veřejnost, vláda nakoupila zásoby z Kanady, ale nesloužila by celé populaci.

Aby rozšířil nabídku, Irvin Adam navrhl, aby byli očkováni jednou pětinou doporučené dávky intradermálně, nikoli intramuskulárně. Technika a dávkování byly profylaktické. V roce 1959 doktor Albert Bruce Sabin zdokonalil živou vakcínu, která byla ochrannější a mohla být podána orálně. Blokován americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, který neschválil klinické studie ve Spojených státech, hledal další partnery.

Adam byl členem výzkumného výboru pro obrnu na českém ministerstvu zdravotnictví a spolu s dalšími se o novou vakcínu zajímal. Po řadě malých studií očkovali v roce 1959 250 000 lidí. „V roce 1962 studie obecné populace a životního prostředí (včetně splašků) ukázaly, že již neexistuje virus divokého typu a že nemoc byla vymýcena ze země. Řekl Ervin Adam. Sovětskému úsilí se dostalo větší publicity, ale Adam poznamenává, že Češi byli jedničkou.

V srpnu 1968 vtrhli Sověti a Adamovi si uvědomili, že budou muset opustit svou domovskou zemi. Lékaři a jejich děti ve věku 11 a 14 let cestovali do Vídně, protože měli jen málo věcí.

Zpočátku dostali nabídku od McGill University v Kanadě a oslovil je Dr. Joseph Melnick, významný výzkumník dětské obrny a virů, který poté vedl oddělení virologie v Bayloru. O dva týdny později byla rodina v Houstonu.

Po absolvování lékařských licenčních zkoušek začal s manželkou cvičit geriatrii. Začal také studovat virus herpes simplex 2, který se týká rakoviny děložního čípku. Prospektivní studie zahájená ve spolupráci s Dr. Vladimirem Funkou v České republice na konci 70. let minulého století ukázala, že virus herpes simplex nebyl příčinný.

Když padla železná opona a politika se stala méně napjatou, Adam a jeho manželka se více smířili s Českem, ačkoli o návratu neuvažovali. V roce 1989 obdrželi oba zlatou medaili na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Později s manželkou požadovali po vládě České republiky důchody, které jim dlužili, a peníze použil na financování stipendií tamních studentů medicíny.

Doktorka Flasta Adamová zemřela před 10 lety, ale její manžel pokračoval v práci podle omezeného plánu až do roku 2017, kdy odešel do důchodu.

