Přepnout Android Emulator Skyline zastaví vývoj kvůli „potenciálnímu právnímu riziku“

Vývojáři stojící za populárním emulátorem Switch Android Skyline oznámili open source projekt Již není v aktivním vývoji.

v Sdílený příspěvek na Discordu, tým odhalil, že obdržel od Nintenda oznámení o zastavení šíření podle zákona DMCA. Háček je zde ve skutečnosti odstranění háčku Lockpick na githubu – Homebrew program, který seškrábe bezpečnostní klíče Switch, které se pak používají s tímto emulátorem. Nintendo věří, že Lockpick obchází a porušuje jeho ochranu proti kopírování.

Tým Skyline: Ocitáme se v situaci, kdy je pravděpodobné, že budeme porušováni [Nintendo’s] Copyright Pokračováním ve vývoji našeho projektu Skyline tím, že odebereme klíče z našich Transformerů…Veškerý vývoj na Skyline byl zastaven kvůli potenciálním právním rizikům a tato stránka zůstane prozatím v provozu, ale v budoucnu může být zrušena.

Přestože Skyline ukončila vývoj, emulátor je podle týmu stále technicky legální, a v důsledku toho budou v dohledné době stále dostupné sestavení úložiště a software. Od této chvíle nebude žádná podpora.

Tato poslední kampaň je Byla obdržena odpověď Na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uniká brzy, přičemž někteří jednotlivci již hru hráli před jejím vydáním a nahrávali spoilery na sociální média a jinde online.