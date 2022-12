Vzácnější rok 2022: Od Rogera Federera a Neeraje Chopry po Lionela Messiho, zjistěte, kdo se letos dostal na titulky

Jaký je rok 2022! Bylo toho tolik, co si všichni mohli užít, vážit si jich a dokonce i oslavovat, přičemž jsme také prožili některé z nejtěžších okamžiků na naší cestě. Napříč sportem došlo k událostem, které se dostaly na hlavní stránky novin, některé ze správného důvodu, jiné kvůli něčemu jinému.

Jak se rok 2022 chýlí ke konci, pojďme se podívat na 5 nejvýznamnějších událostí ve světě sportu –

5) Kriket – Mistrovství světa ve fotbale T20: Indie porazila Pákistán v napínavém zápase na MCG

Co je ve hře kriketu silnější než hra mezi Indií a Pákistánem. Možná taky pár věcí. Dva globální kriketoví obři se letos potřetí srazili na slavném Melbourne Cricket Ground (MCG) v úvodním zápase World T20 v říjnu letošního roku.

Zatímco Pákistán měl v tomto zápase navrch vzhledem k výsledku posledního setkání (během Asijského poháru v Dubaji), kde porazil Indii, Muži v modrém byli optimističtí, že se chopí této výzvy na větší scéně.

Pákistán odpaloval první, nedokázal se udržet a v přesilovce ztratil první branky. I když Iftikhar Ahmed později zaútočil na 50 bodů, na druhé straně se mu příliš podpory nedostalo; Výsledkem bylo, že pákistánský tým mohl zvládnout pouze 159-8.

Honička byla místem, kde drama začalo. Stejně jako Pákistán, ani nejvyšší indický režim nemohl zanechat dojem mimo Virata Kohliho, který se zdál málo stabilní. Poté, co Indie ztratila 4 branky v 7 overs, tlak na ně vzrostl. Poté Virat a Hardik Pandya začali budovat partnerství.

Virat se dostal do tempa, rozdrtil Shaheena a dokonce i Harise o několik úžasných šestek a udržel Indii ve hře. Pak konečně drama dosáhlo svého vrcholu.

Téměř všechno vidělo, jak Ravi Ashwin a Kohli pomohli Indii vyhrát zápas na posledním míči.

Za působivých 82* z 53 míčů byl Virat Kohli vyhlášen mužem zápasu.

4) Kriket – Australský ženský tým vyhraje první zlatou medaili Commonwealthu ve formátu T20

Kriket zůstal v minulosti součástí her Commonwealthu, ale později byl odstraněn. Nyní s uvedením rychlého formátu T20 se pro ty, kdo rozhodují, stalo trochu lákavým zařadit tuto hru v tomto formátu znovu do her.

To se nakonec stalo a poprvé byl představen ženský kriket T20. 8 týmů bylo rozděleno do dvou skupin, zatímco Indie a Pákistán byly losovány dohromady.

Po vyčerpávajících zápasech ve skupině a vyřazovacích knokach se vše sešlo do prvního finále her Commonwealthu, kde se proti sobě postavily Austrálie a Indie – dvě velmoci v ženském kriketu.

Austrálie po odpalování nejprve zaznamenala 161, úvodní Beth Mooneyová trefila 61. Pro Indian Nights si Renuka Singh a Sunneh Rana vybraly po dvou brankách.

Indii se zdálo být pohodlné je pronásledovat; Dokonce v jednu chvíli jejich výsledková karta ukazovala 118-2 v 15 overs. Příliv se však rychle změnil, když se branky začaly hroutit.

Ztráta zbývajících branek ve 34 jízdách znamenala, že indický ženský tým spadl do stíhací jízdy a prohrál zápas o devět jízd.

Zatímco skončili druzí, Australané získali svou první zlatou medaili.

3) Zlatý olympijský medailista Neeraj Chopra se stal prvním Indem, který vyhrál zlato v Diamantové lize

Poté, co indický chlapec Neeraj Chopra vyhrál svou první olympijskou zlatou medaili v hodu oštěpem na hrách v Tokiu 2020, zapsal se do historie také v roce 2022 vítězstvím v Diamantové lize – stal se tak vůbec prvním Indem, kterému se to podařilo. .

Neeraj, který předstihl Usaina Bolta jako nejvíce psaného sportovce roku 2022, získal zlato s nejlepším hodem 88,44 m na druhý pokus. Neeraj však ve finále nezačíná dobře, protože jeho první hod se počítá jako faul.

Zatímco Čech Jakub Valdic měl na první pokus nejlepší hod 84,15 m, Neraj se při dalším hodu úžasně vrátil a dosáhl vzdálenosti 88,44 m, což víceméně uzavřelo dohodu.

Poté byl Neeraj korunován zlatou medailí.

2) Tenisová legenda Roger Federer oznámil konec tenisu

Ze všech vyjmenovaných událostí tato zlomila srdce nejvíce. Švýcar Roger Federer oznámil v roce 2022 svůj odchod z profesionálního tenisu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz z 15. září informoval všechny o svém rozhodnutí v poznámce na svých sociálních sítích.

V této poznámce 41letý hráč napsal: „Laver Cup příští týden v Londýně bude mým posledním turnajem ATP. V budoucnu samozřejmě budu hrát více tenisu, ale nejen na Grand Slamu nebo na Tour.“ .“

Federer už delší dobu trpěl zraněním kolena a stejný důvod uvedl pro svůj odchod do důchodu. Šestinásobný vítěz ATP Masters nehrál soutěžní zápas od Wimbledonu 2021, kde prohrál ve čtvrtfinále s Hubertem Hurkaczem.

„Jak mnozí z vás ví, poslední tři roky mě postavily před výzvy v podobě zranění a operací. Tvrdě jsem pracoval na tom, abych se vrátil do plné soutěžní formy. Ale také znám schopnosti svého těla, omezení a poselství pro v poslední době mám jasno.

„Je to hořkosladké rozhodnutí, protože mi bude chybět vše, co mi turné dalo. Ale zároveň je toho tolik co oslavovat.“

1) Lionel Messi inspiruje Argentinu k vítězství na mistrovství světa nad Francií po 36 letech

V tom, co je považováno za největší finále Světového poháru všech dob, porazila Argentina Lionela Messiho Francii 4:2 na penalty a zvedla kýženou trofej. Messi, který se touto výhrou nyní stal kozlem, byl hráčem turnaje se třemi asistencemi a sedmi góly. Messi podruhé ve své kariéře vyhrál Zlatý míč poté, co jej předtím vyhrál v roce 2014.

Ve finále, které se hrálo na Stade Lusail, byla Argentina hned na začátku po celé Francii. Nejen, že hráli útočný fotbal, ale Argentina také skvěle presovala. Lionel Messi vstřelil první gól z pokutového kopu a později asistoval při nastavení asistencí pouze pro Di Maria, který se ve 36. minutě trefil domů. S vedením 2:0 na konci prvního poločasu to vypadalo, že jde o Argentinu. hru vyhrát.

Francie začala ve druhém poločase projevovat agresivitu. Utkání se změnilo v 80. minutě, kdy Francii nařídil pokutový kop a Kylian Mbappe ho proměnil v první gól svého týmu. O minutu později vstřelil další gól a zvýšil skóre na 2:2.

V prodloužení šla Argentina opět do vedení díky trefě Messiho. A právě když si mysleli, že zápas skončil a uklidili prach, byla Francie nařízena penaltou a Mbappe zvýšil na 3:3, čímž zápas donutil k penaltovému rozstřelu.

O osudu rozhodl penaltový rozstřel. Argentina dala všechny své střely, zatímco dva francouzští hráči své šance promarnili.