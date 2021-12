Chris Hemsworth zaručuje, že navštíví Coru, provinční město v Novém Jižním Walesu v Austrálii

Chris Hemsworth potvrdil, že pojede do provinčního města Cora v Novém Jižním Walesu v Austrálii poté, co zahájili drzou kampaň, aby ho povzbudili k návštěvě.

Objeví se v pondělí Dnes Při pohledu z Prahy v České republice, kde se natáčí akční film Extrakce 2, osmatřicetiletý muž vtipkoval, že by byl dychtivý vidět navrhovaný nápad města na sochu s názvem „Velký Chris“.

Na otázku spolumoderátorky Sylvie Jeffriesové, zda by mohl zaručit návštěvu „báječných lidí z Korry“ při „nejbližší příležitosti“, řekl, že si je jistý.

Udělal jsem záruku, udělal jsem to na svých sociálních sítích. Řekl jsem, když jsem to zveřejnil… Myslím, že to bylo, když před pár měsíci spustili kampaň,“ začal Chris.

Řekl jsem: „Ano, vrátím se. Nejdřív půjdu ven, ale vrátím se a budu zpátky v Core. Těším se na to.‘

Hvězda Thora pokračovala v žertu, že chce vidět sochu „Velkého Chrise“ ožít.

„Chci to… sochu, o které mluvili… vidět ji v jeho těle.“

V říjnu Chris na Instagramu oznámil, že navštíví Cowru, až se vrátí z natáčení úspěšného filmového trháku Netflix Extract v Evropě.

„Velká láska všem lidem v Cowře za tuto úžasnou kampaň, potěšila mé srdce a rozesmála mě! Brzy budu natáčet film v zahraničí, ale až se příští rok vrátím, budu ‚žhavý!!'“ napsal na čas.

Stejně jako mnoho regionálních měst po celé Austrálii trpěla Cowra nedostatkem cestovního ruchu kvůli pandemii Covid-19. Takže až se věci otevřou, nezapomeňte se podívat na všechna skvělá místa, která Austrálie nabízí! "

Stejně jako mnoho regionálních měst po celé Austrálii trpěla Cowra nedostatkem cestovního ruchu kvůli pandemii Covid-19. Takže až se věci otevřou, nezapomeňte se podívat na všechna skvělá místa, která Austrálie nabízí! “

Město Cowra, které se nachází v centru západní části Nového Jižního Walesu, zahájilo kampaň s názvem Get Chris to Cowra a vtipkovalo o myšlence postavit sochu s názvem „The Big Chris“.

Video kampaně ukazuje dva místní obyvatele, kteří sdílejí nápady, jak přesvědčit herce, aby město navštívil.

Velmi očekávané pokračování 2020’s Extraction – které se po svém vydání stalo nejstreamovanějším originálem na Netflixu – se mělo natáčet v Sydney, ale v srpnu se producenti rozhodli přestěhovat do České republiky.

Zdá se, že v té době existovaly obavy z blokování Covid-19 v NSW a možnosti uzavření skupiny kvůli propuknutí viru.

Při zpětném pohledu se to zdá být špatný nápad, řekl Chris v pondělí poté, co Česká republika zaznamenala nárůst případů Covid, což nadále zatěžuje nemocniční systém.

Země ohlásila 20. listopadu 20 315 nových případů Covid, což je ve skutečnosti pokles denních případů. Ve stejný den předchozího týdne oznámila země s 10,7 miliony obyvatel – z nichž pouze 58 procent bylo očkováno – 22 957 nových případů.

Naproti tomu Nový Jižní Wales v pondělí zaznamenal 208 nových případů COVID-19 a žádné úmrtí, přičemž úmrtnost pravděpodobně poklesla v důsledku velmi vysoké proočkovanosti.

Loni v červenci byl Extraction vyhlášen nejnavštěvovanějším filmem Netflixu všech dob.

Extrakce sleduje Tylera Rakea (Hemsworth), bývalého operátora SASR, který se stal žoldákem najatým nejvyšším indickým drogovým bossem, aby zachránil svého syna, kterého unesl největší bangladéšský drogový boss.

Film je založen na grafickém románu Ciudad od Ande Parkse, Fernanda Leona Gonzaleze, Erica Skillmana a bratří Russo.