Emma Raducano by mohla v Indian Wells čelit Simoně Halepové

TENNIS – Wimbledon – All England Tennis and Croquet Club, Londýn, Británie – 5. července 2021 Britská Emma Raducano udeří zpět během svého zápasu ve čtvrtém kole proti australské Agle Tomljanovic – REUTERS/Toby Melville

2021-10-05 01:20:15 GMT+00: 00-Mistryně US Open Emma Raducano bude čelit nově korunované dvojnásobné grandslamové šampionce Simoně Halepové, pokud obě vyhrají své úvodní zápasy na BNP Paribas Open v Indian Wells v Kalifornii .

Osmnáctiletý mladík z Velké Británie ohromil tenisový svět, když se vymanil z relativní nejasnosti, když minulý měsíc vyhrál Grand Slam v New Yorku. Dostali jste se na US Open na 150. místo na světě a potřebovali jste projít play -off, abyste se dostali do hlavního tahu.

Raducanu je aktuálně na 22. místě na světě a v Indian Wells bude na 17. místě. Jako jeden z 32 nejlépe hodnocených obdržíte první kolo v případě 96 hráčů.

Radocano nehrál od porážky Kanady Leily Fernandezové ve finále US Open, když odešel z Chicaga Valence Classic.

Jejím úvodním soupeřem v poušti jižní Kalifornie bude vítěz zápasu prvního kola mezi 19letou Kolumbijkou Marií Camilou Osorio Serrano, 71. místo na světě, a 27letou Běloruskou Alexandrou Sasnovich. 100.

Radocano se rozešla s trenérem Andrewem Richardsonem po jejím úspěchu na US Open. V neděli oznámila, že jejím prozatímním trenérem v Indian Wells bude bývalá britská tenisová hvězda Jeremy Bates.

Třicetiletá Rumunka Halepová obsadila 17. místo, prohrála ve čtvrtém kole na US Open s pátou nasazenou Ukrajinou Elinou Svitolinovou. O několik dní později si Halep vzala svého přítele Tonyho Yoroka ve svém rodném městě Constanta v Rumunsku.

Halepová, která vyhrála French Open v roce 2018 a Wimbledon v roce 2019, otevře své brány v Indian Wells proti ukrajinské Martě Kostyuk nebo čínské Shuai Zhang.

Devatenáctiletý Fernandez, kterému je nyní 28. místo, se v poušti otevře proti francouzské Alize Cornet nebo zápasu play off.

Mezi prvními čtyřmi v Indian Wells se umístila první Karolina Plíšková z České republiky, č. 2 Iga Swiatek z Polska, č. 3 Barbora Krejsikova z České republiky a č. 4 Svitolina.

V úterý proběhne losování mužů na BNP Paribas Open.

