Den asteroidů 2023: Připomenutí, že hodiny tikají

Události jsou plánovány po celém světě a online na pátek na Den asteroidů, protože 30. červen je významným datem v historii dopadů Země.



Pohled na asteroid. (S laskavým svolením NASA)

Před osmi lety se v pátek konal první den asteroidů, což je „globální hnutí pro povědomí, kde se lidé z celého světa setkávají, aby se dozvěděli o asteroidech a o tom, co můžeme udělat pro ochranu naší planety“ před dopady asteroidů a komet.

Letošní Den asteroidů má naplánované akce po celém světě a online. vynikající Webová stránka Asteroid Day 2023 Vytvořila ji laboratoř Jet Propulsion Laboratory NASA a je plná poučných momentů, studentských aktivit a učitelských příruček o asteroidech a kometách.

30. červen je důležitým datem v historii vlivů Země.

K tomuto datu v roce 1908, podle A.S Aktualizace NASA 2019Kamenné (neledové) těleso o průměru 164 až 262 stop, které vstupuje do atmosféry rychlostí asi 34 000 mil za hodinu a ukládá explozi o síle 10 až 30 megatun, což odpovídá energii výbuchu z roku 1980. erupce Mount St. Helens, 6 až 9 mil“ nad Tunguskou v Rusku.

Tunguzská událost zničila 800 čtverečních mil; 80 milionů stromů bylo srovnáno se zemí. Jedná se o největší podobnou událost v moderní době, a proto se Den asteroidů koná každý rok 30. června, aby svět připomněl, že planetární obrana proti asteroidům a kometám je důležitá.

V roce 2013 jsme měli dopad na Čeljabinsk, který byl historický vzhledem k počtu zranění a škod na majetku, které způsobil – největší, jaké kdy meteor nebo meteorit zaznamenal.

Čeljabinsk byl nejzdokumentovanější výbuch asteroidu a pád meteoritu, jaký byl kdy zaznamenán, a to díky množství souvisejících videí, zvukových nahrávek, fotografií, rozhovorů se svědky a obnovy meteoritů.

Čeljabinsk také zlepšil naše znalosti o hrozbě, kterou představují asteroidy o velikosti menší než 1 kilometr (0,6 míle).

Menší asteroidy jako Čeljabinsk představují větší riziko poškození, než se dříve myslelo. V prosinci 2018 došlo k události, při které se 40 % energie uvolnilo v Čeljabinsku nad Beringovým mořem, což znovu potvrdilo, že k takovým událostem dochází mnohem častěji, než bychom si přáli.

Úsilí Organizace spojených národů, Evropské vesmírné agentury a nadace B612 vyvíjí obranné schopnosti a také zlepšuje detekci asteroidů.

Zde je několik důležitých bodů v planetární obraně, které výrazně zlepšily nebo zlepší naši ochranu před přilétajícím asteroidem prostřednictvím detekce a vychýlení.

Vytvořeno NASA Úřad pro koordinaci planetární obrany.

Meziagenturní cvičení, jako jedno která se konala v Marylandu, Provádějí se pravidelně za účelem testování reálných scénářů a reakcí.

V roce 2021 konečně schválíme misi vesmírného dalekohledu NEO geodet, která je speciálně navržena pro vyhledávání velkých i malých vesmírných kamenů, jako je Čeljabinsk. Tato mise výrazně zlepší naši schopnost detekovat vesmírné horniny, zejména ty, které leží velmi blízko Slunce (opět jako Čeljabinsk) a v důsledku toho nejsou snadno viditelné pozemskými dalekohledy. Hlavní řešitelka NEO Survey Dr. Amy Mainzerová v e-mailu uvedla: „Jsme nadšeni, že můžeme zahájit práce na autobusu kosmické lodi počínaje letos na podzim v rámci přípravy na start v září 2027.“

Mise NASA Dual Asteroid Redirection Test (DART). Ovlivněna a změněna oběžná dráha k asteroidu v září 2022.

Globální komunita občanských astronomů ve spojení s institutem SETI se aktivně podílí na planetární obraně prostřednictvím pozorování v reálném čase pomocí Dalekohledy vyrobené společností Unistellar. Koupil jsem si jeden z jejich dalekohledů, abych se toho zúčastnil Občanské vědecké projekty.

Poslední bod ke zvážení: „dinosauři zemřeli, protože neměli dalekohledy ani vesmírný program.“

Tuto frázi používám k tomu, abych svému publiku zdůraznil, co musíme udělat, abychom se vyhnuli cestě dinosaurů, kteří byli zabiti dopadem toho, co je nyní mexický poloostrov Yucatán asi před 66 miliony let.

Kosmické hodiny tikají.

