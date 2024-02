Apple deaktivuje webové aplikace pro iPhone v EU a říká, že je příliš obtížné dodržovat pravidla

Apple odstraňuje možnost připínat webové aplikace na domovskou obrazovku z iPhonů a iPadů v Evropě, když vydává iOS 17.4, s tím, že je příliš obtížné tuto funkci nadále nabízet podle nového zákona Evropské unie o digitálních trzích (DMA). Apple musí zákon splnit do 6. března.

Apple uvedl, že změna byla nezbytná kvůli požadavku umožnit vývojářům „používat alternativní prohlížeče prohlížečů – jiné než WebKit – pro vlastní prohlížeče aplikací a aplikací, které poskytují možnosti procházení v rámci EU“. Apple jasně vyjádřil svůj postoj v a Vývojářské otázky a odpovědi V části „Proč nemají uživatelé v EU přístup k webovým aplikacím na domovské obrazovce?“ Ona říká:

Řešení složitých problémů s bezpečností a ochranou soukromí spojených s webovými aplikacemi pomocí alternativních prohlížečů by vyžadovalo vytvoření zcela nové integrační architektury, která v současné době v iOS neexistuje a nebylo praktické ji implementovat vzhledem k dalším požadavkům DMA a extrémně nízkému osvojení webu uživateli. aplikace na domovské obrazovce. Abychom splnili požadavky DMA, museli jsme odstranit funkci webových aplikací na domovské obrazovce EU.

Záložky webových stránek bude stále možné přidávat na domovské obrazovky iPhonu a iPadu, ale tyto záložky přenesou uživatele do webového prohlížeče, nikoli do samostatné webové aplikace. Byla to změna Nedávno představený K beta verzím iOS 17.4.

a Zákon o digitálních trzích Cíle“Strážci brányPro specifické technologie, jako jsou operační systémy, prohlížeče a vyhledávače Vyžaduje Gatekeepers umožňují třetím stranám komunikovat se soukromými službami gatekeepera, čímž jim brání upřednostňovat jejich služby před konkurencí. jako Poznámky 9to5MacPovolení webových aplikací na domovské obrazovce pomocí Safari, ale nikoli prohlížečů třetích stran, by mohlo způsobit porušení pravidel společnosti Apple.

Apple varuje před „škodlivými webovými aplikacemi“

Jak Apple vysvětluje, iOS „tradičně poskytuje podporu pro Home Screen Web Apps tím, že staví přímo na WebKit a jeho bezpečnostní architekturu. Tato integrace znamená, že Home Screen Web Apps jsou spravovány tak, aby odpovídaly modelu zabezpečení a ochrany soukromí nativních aplikací na iOS.“ včetně Tato izolace vyžaduje přístup k systému úložiště a vynucování k možnostem ovlivňujícím soukromí na základě jednotlivých stránek.“

Apple uvedl, že nebude schopen zaručit tuto izolaci, jakmile budou podporovány alternativní prohlížeče. „Bez tohoto druhu izolace a vynucení mohou škodlivé webové aplikace číst data z jiných webových aplikací a získat zpět jejich oprávnění pro přístup ke kameře, mikrofonu nebo umístění uživatele bez souhlasu uživatele. Prohlížeče mohou také instalovat webové aplikace do systému, aniž by vyžadovaly „Povědomí a souhlas uživatele,“ řekla Apple FAQ.

Navzdory této změně Apple uvedl, že „uživatelé z EU budou moci nadále přistupovat k webovým stránkám přímo ze své domovské obrazovky prostřednictvím záložky s minimálním dopadem na jejich funkčnost.“

Apple již dříve oznámil, že jeho dodržování DMA přinese sideloading do Evropy, což vývojářům umožní nabízet aplikace pro iOS z jiných obchodů, než je oficiální App Store společnosti Apple.

Výběr prohlížeče a požadavky na zabezpečení

Jedna změna související s prohlížečem bude uživatelům z EU okamžitě zřejmá, jakmile si nainstalují novou verzi iOS. „Když uživatelé v EU poprvé otevřou Safari na iOS 17.4, budou požádáni, aby si vybrali svůj výchozí prohlížeč, a bude jim nabídnut seznam hlavních webových prohlížečů dostupných na trhu, které si mohou vybrat jako výchozí,“ Apple Developer FAQ řekl.

Apple uvedl, že se musí pečlivě připravit na požadavky, které umožní vývojářům používat alternativní enginy prohlížečů, protože enginy prohlížečů jsou „neustále vystaveny nedůvěryhodnému a potenciálně škodlivému obsahu a mají přehled o citlivých uživatelských datech“, což z nich činí „jedny z nejčastějších vektorů útoků pro zlomyslní herci.“

Apple uvedl, že vyžaduje, aby vývojáři používající alternativní prohlížeče prohlížečů splňovali určité bezpečnostní standardy:

Aby byli uživatelé online v bezpečí, Apple povolí vývojářům implementovat alternativní prohlížeče pouze poté, co splní konkrétní kritéria a dodrží řadu průběžných požadavků na ochranu soukromí a zabezpečení, včetně včasných aktualizací zabezpečení pro řešení nově vznikajících hrozeb a zranitelností. Apple poskytne certifikovaným vývojářům vlastních prohlížečových aplikací přístup k bezpečnostním zmírněním a možnostem, které jim umožní budovat zabezpečené prohlížeče prohlížeče, a přístup k funkcím, jako jsou přístupové klíče pro bezpečné přihlášení uživatelů, víceprocesové systémové funkce pro zlepšení bezpečnosti a stability a web. karantény obsahu, které bojují se špičkovým zabezpečením. Výhrůžky a další.

Celkově Apple uvedl, že jeho přípravy DMA zahrnovaly „obrovské množství inženýrské práce pro přidání nových funkcí a schopností pro vývojáře a uživatele v EU – včetně více než 600 nových API a široké škály vývojářských nástrojů“.