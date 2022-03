Thibaut: Tento víkend všichni pracují

Za starých časů, kdy žádný Kanaďan nehrál do konce prvního týdne zápas v hlavním tahu velkého turnaje, jako byl BNP Paribas Open v Indian Wells, to znamenalo, že nikdo neměl dostatečně vysoké umístění, aby získal přímý vstup nebo že to nikdo neudělal. Prostřednictvím kvalifikačního závodu.

V současnosti nejlepší hráči Kanady startují až o víkendu, stejně jako Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov a Lila Annie Fernandezová na BNP Paribas Open 2022. Auger-Aliassime je devátý, Shapovalov č. 13 a Fernandez na 21. místě. Patří mezi 32 hráčů žebříčku a loučí se, což znamená pozdější start v turnaji

Za posledních deset let to byla úžasná proměna. Do té doby se žádný Kanaďan nikdy neumístil v první čtyřicítce a pouze Carling Bassett Segoso (č. 8 v roce 1985) a Alexandra Wozniak (č. 21 v roce 2009) překonaly hranici 25 mezi ženami.

V uplynulých letech to byl velký boom, když Bianca Andreescu dosáhla 4. místa (2019), Jenny Bouchardová dosáhla 5. místa (2016) a Fernandez, právě minulý měsíc skončila v top 20 na 19. místě. Zatímco mezi muži se Milos Raonic dostal na místo č. 3 (2016), Auger Eliasim č. 9 (2022), Shapovalov č. 10 (2020) a Vašek Pospíšil č. 25 v (2014).

Letos bude pro Fernandezovou, Auger-Aliassimovou nebo Shapovalovovou těžké vyrovnat kanadské nejlepší výsledky v Indian Wells, protože Andreescuová vyhrála v roce 2019 titul (Angelique Kerberová) a Raonic skončil v roce 2016 druhý za Novakem Djokovičem.

Po neuspokojivé prohře ve čtvrtém kole 2-6, 6-1, 7-6 (4) se Shelby Rogers v kalifornské poušti loni v říjnu (její první závod po dosažení finále US Open), Fernandez doufá, že bude lepší, ale již na začátku čelí nějaké potenciálně tvrdé opozici – počínaje Amandou Anisimovou ze Spojených států v sobotu. První setkání mezi hráčkami bylo uspořádáno tak, že Američanka na 43. místě zvítězila 6-2, 6-2 nad druhou 200. nasazenou Emmou Navarrovou ve čtvrtek večer.

Anisimová (21) získala během turné mnoho sympatií, protože její otec/trenér Konstantin náhle zemřel ve věku 52 let na infarkt v srpnu 2020.

Do nového turnaje BNP Paribas Open 2022 vstoupila s výplatou 150 000 $ (US$), vítězka si ve středu večer vezme vše na Tie Break Tens Show v Indian Wells Tennis Garden. Ve finále porazila Marii Scarryovou 10-7 a řekla, že část svých peněžních odměn věnuje na pomoc na Ukrajině.

To je mnohem větší částka – bez charitativního daru – než 30 130 dolarů, které byste vydělali, kdybyste se dostali do třetího kola vítězstvím nad Fernandezem.

Fernandezová, která prohrála s Paulou Padusou v Tie Break Tens, pravděpodobně raději využije čtvrtečního výsledku ve čtyřhře, aby získala sebevědomí v zápase s Anisimovou. Ve spolupráci s Alizé Cornet předvedla skvělou show, když naštvali druhé nasazené duo Sam Stosur a Zhang Shuai 1-6, 7-6 (7), [10-8] Před přátelským partyzánským davem na kurtu 4.

Fernandesová se samozřejmě může po svém druhém titulu v řadě na turnaji WTA 250 v mexickém Monterrey minulý víkend cítit v podstatě na vrcholu.

Anisimová je jednou z největších stoperek turné, a pokud Fernandezová předčí 5 stop 11-ti metrovou Američanku, mohla by se ujmout role top stoperky, žhavé Lotyšky Jeleny Ostapenkové. Šampionka Roland Garros z roku 2017 nedávno našla bohatý styl v postavě. Fernandez – Ostapenková by mohla být ukázkou zápasu, až Kanada příští měsíc ve Vancouveru hostí Lotyšsko na Billie Jean King King Cupu.

Denis Shapovalov se v Indian Wells představil počtvrté – jeho nejlepší výsledek v 16. kole v roce 2019 – když v sobotu hrál s Alejandrem Davidovičem Fokinou s nasazeným číslem 45. 22letý hráč podstoupil ve čtvrtek přísný test proti 167 nasazenému Bornovi Corićovi, 25letému Chorvatovi, který se vrátil po více než roce mimo turné po operaci ramene. Davidovič Fokina vyhrál 6-7 (5), 6-0, 7-5 za 2 hodiny 23 minut. Bude to první setkání Španěla s jeho 22letým kanadským kolegou.

Shapovalov měl silný rok se svými jedinými ranými prohrami proti Jerrymu Leschkovi v Rotterdamu a Arthuru Rinderknechovi v Dauhá. Ve svém posledním kole v Dubaji se objevil v pozici, kdy se dostal do finále, než prohrál v semifinále 6-7 (7), 7-6 (2), 7-6 (3) s Jerry Vesely Championship. Česká republika.

Beyond Davidovič Fokina za 13y– Shapovalov, nasazený 17, by mohl být Riley Opelka ve třetím kole a Rafael Nadal č. 4 v osmifinále.

Shapovalov je v Indian Wells s novým trenérem Jamiem Delgadem a do podpůrného týmu akce přidal slavného kanadského hráče Petera Polanského (viz foto výše). Polanski, který minulý víkend přijel z Davis Cupu v nizozemském Haagu, doufal, že se dostane do play off, ale jedno místo mu uniklo.

Pokud by Novak Djokovič z turnaje brzy odešel, nasazený 9 Auger-Aliassime (ve čtvrtek s Rileym Opelkou) by byl mezi nejlepšími osmi a nerozhodný výsledek by mohl být snazší. Ale protože v nedělním úvodním zápase proti 47. nasazenému Botticu van de Zandscholpovi z Nizozemska nebo 153. nasazenému Američanovi Tennysu Sandgrenovi není ve špatné formě. Auger-Aliassime vede 1:0 proti Van de Zandscholpovi (Stockholm 2021) a 1:1 se Sandgrenem (prohrál v Cincinnati 2020 a vyhrál v Acapulcu 2021).

Auger-Aliassime je zpět v akci poté, co minulý měsíc vyhrál svůj první titul (Stefanos Tsitsipas) v Rotterdamu, než následující týden prohrál ve finále (Andre Rublev) v Marseille. Pak uskutečnil jednu ze svých vzácných návštěv ve svém domě v Montrealu, která zahrnovala vystoupení ve slavné talk show Tout Le Monde En Parle.

Po Indian Wells a Miami Open za dva týdny začne rozpis Auger-Aliassime pro antukovou sezónu v Monte Carlu 10. dubna (víkend), Estorilu (nejvíce prázdninový týden), Madridu a Římě před začátkem Roland Garros 22. května. .

