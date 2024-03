Inženýři NASA kliknou na Voyager 1 a obdrží výpis paměti

Měsíce narůstal strach, že se možná budeme muset rozloučit s kosmickou lodí Voyager 1 poté, co začala posílat zpět zkomolená data. Nyní, v překvapivém vývoji, Voyager 1 odeslal čtení paměti subsystému letových dat (FDS) po příkazu „poke“, což dává určitou naději, že kosmická loď je v lepším stavu, než se obávali, a zároveň umožňuje inženýrům proniknout do paměti. hodnoty, které byly hlášeny. Vraťte to pro důkaz. Přestože tato data nejsou odesílána ve formátu, který má FDS používat, když správně funguje, lze je přesto přečíst.

Dříve se předpokládalo, že problém souvisí s telemetrickou modulační jednotkou (TMU), ale od té doby byl spojen se samotným systémem FDS. Stalo se tak poté, co inženýři NASA aktualizovali firmware na obou kosmických lodích, aby prodloužili jejich životnost, ale je příliš brzy na to, abychom to považovali za možnou příčinu. Nyní, v důsledku instrukcí „poke“, které instruují počítač, aby vyzkoušel různé sekvence ve svém firmwaru, pokud se jeho část poškodí – je mohou inženýři porovnat s předchozími staženími v naději, že najdou příčinu problémů s FDS a možnou řešení.

Inspirována touto zprávou o stahování dešifrované paměti, Nadia Drake – dcera Franka Drakea – Psal o tom, jak to na něj působilo Nejen inženýři, kteří pracovali na misi Voyager v posledních desetiletích, ale také její vlastní myšlenky na dvě kosmické lodi Voyager. Nejenže jsou neustálou připomínkou jejího otce a mnoha jeho kolegů, ale ticho, které bude následovat, pokud už nebudeme moci komunikovat s těmito kosmickými loděmi, bude hluboké. Tato nová naděje je však lepší než předchozí zprávy o této neohrožené malé vesmírné lodi.

