Ro Khanna kritizuje Bidena ohledně Sýrie a obviňuje Mohammeda bin Salmana z jeho prezidenta, že opustil Blízký východ

Otevřený pokrokový demokrat se obává přístupu prezidenta Bidena na Středním východě a tvrdí, že to představovalo „přiznání porážky ambicí“ získat Nobelovu cenu za mír.

proč tě to zajímá: a Počet členů Bidenova strana nenávidí jeho strategii na Středním východě, protože jeho administrativa signalizuje, že region již není prioritou, kterou měl pro prezidenta Obamu a jeho předchůdce.

„Obama šel za velkolepostí,“ řekl kalifornský demokratický rep. Ro Khanna Axiosu. „Zkusil to alespoň.“

Khanna (44 let) podpořila senátora Bernieho Sanderse jako prezidenta a spolupracovala s republikánským senátorem Randem Paulem na nerušivé zahraniční politice.

Khanna Kritizoval Biden Poté, co neuložil sankce na saúdského korunního prince, Mohammeda bin Salmána, poté, co zpravodajské služby ukázaly, že je odpovědný za zabití novináře Jamala Khashoggiho.

V pětibodovém plánu sdíleném výhradně s Axiosem se navrhuje, aby administrativa stáhla všechny zbývající americké síly v Iráku. Je lepší uzavřít mnohostrannou dohodu s regionálními partnery, aby se zabránilo ISIS v dobývání území.

Také se připojil k demokratům, když kvůli tomu kritizovali vládu Nedávný nálet Proti zařízením v Sýrii spojeným s íránskými milicemi.

Khanna navrhuje oznámit další zdroje zabezpečení a stability, včetně pomoci a rozvoje.

Plán Khanna účinně vyžaduje, aby ostatní regionální hráči zvýšili svou přítomnost v regionu, jakmile se USA stáhnou.

Ale aleOstatní významní hráči v regionu mají často velmi odlišné názory na to, jak udržet stabilitu.

Když se USA stáhly ze Sýrie pod vedením Donalda Trumpa, bylo to prázdno v Rusku a Turecku – dvou zemích s obtížnými vztahy se Spojenými státy.

zotaveníObama stáhl americké vojenské síly z Iráku do roku 2011, poté sektářské napětí a slabý irácký stát vytvořily zralé prostředí pro vznik ISIS.

To si vyžádalo další intervenci pod vedením USA v regionu v roce 2014 – krok, který Khanna podpořila.

Biden Řekl vedoucím Kongresu V sobotním sdělení byla stávka proti Sýrii minulý týden v souladu s právem Spojených států na sebeobranu.

Bílý dům odmítl návrhy Khanny komentovat.

Bidenova administrativa to dala jasně najevo V posledních krocích se hodlá znovu zaměřit na to, co považuje za naléhavější problémy.

Ve svém prvním zahraničněpolitickém projevu ministr zahraničí Anthony Blinken popsal vztahy USA s Čínou jako „největší geopolitický test 21. století“.

Blinken uznává, že ostatní země představují své vlastní výzvy, ale poznamenal schopnost Číny destabilizovat mezinárodní systém.

Biden kontaktoval izraelského předsedu vlády Benjamina Netanjahua až téměř měsíc po jeho funkčním období.

Sečteno a podtrženo: Jako Barack Rafid v Axiosu Zmínil jsem se z Tel AvivuPrezidenti Spojených států jsou ve funkci po celá desetiletí a doufají, že budou moci uzavřít historickou mírovou dohodu.

Biden nevěří, že toho lze za současných okolností dosáhnout.

Poznámka editora: Nadpis tohoto příběhu byl aktualizován.