LAS VEGAS – Michael Hurtado strávil poslední rok pandemického čištění toalet. jednou týdně. Stovky toalet. tisíckrát.

“Každý týden projdeme celou nemovitost a propláchneme každou toaletu, spustíme každé umyvadlo a zapneme každou sprchu. Začnete na jednom konci podlahy a než se vrátíte, můžete ji vypnout.”

Hurtado je hlavním architektem hotelu Ahern, hned vedle bulváru Las Vegas. to je oficiálně Uzavřen během pandemie, Hurtado měl práci udržovat stavební systémy v bezpečí navzdory nedostatku hostů.

„Mému týmu snadno každý týden trvá 60 hodin týdně,“ řekl.

Udržování pohybu vody je zásadní pro ochranu uzavřených budov před patogeny, které se mohou hromadit v kilometrech potrubí.

Osoba, která nechává v noci vzhůru bezpečnostní odborníky, je Legionella pneumophila, bakterie, která způsobuje 95% případů legionářské nemoci. Alespoň to zabíjí 1000 Američanů ročně, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

„Je téměř jisté, že po uzamčení budeme vystaveni riziku více případů legionářské nemoci,“ uvedla Michelle Swansonová, profesorka mikrobiologie na University of Michigan a odbornice na bakterie.

Bakterie se přirozeně vyskytují v rybnících a potokech a často se stávají problémem, když sedí ve stojaté, vlažné, nechlorované vodě a množí se, uvedl Swanson, člen panelu Národní akademie věd, který napsal zprávu o roce 2020 Řízení bakterií Legionella ve vodních systémech.

Jedná se přesně o podmínky, které mohou nastat v potrubí uzavřené budovy. Horká voda se ochladí na počáteční růstovou teplotu Legionella. Chlór z komunálního systému úpravy vody netrvá dlouho ve stojatých potrubích, uvedl Chris Nancrede ze společnosti Nancrede Engineering, společnosti v Indianapolis, která se specializuje na služby průmyslové úpravy vody.

„Bez nové vody, která protéká horkým vodním systémem, aby vyplavila starou, se může rychle rozptýlit,“ řekl.

Stavební inženýr Michael Hurtado vede tým údržby, který zajišťuje bezpečnost hotelu Ahern z Las Vegas. Filtr na vodovodním potrubí města odstraňuje pevné látky a sedimenty, které jsou typické pro tvrdou vodu v Las Vegas. (Foto: Elizabeth Wise / USA DNES)

Prázdné místnosti a čisté potrubí

Jak se budovy připravují na opětovné otevření, vodohospodářské společnosti uvedly, že dostávají dvojnásobný a trojnásobný počet obvyklých hovorů.

“Hovory prošly střechou,” řekl Brian Weimer, generální ředitel IWC Innovations v Greenwoodu v Indianě. Její zaměstnanci ošetřili hotely, podnikové budovy, zdravotnická zařízení, sportovní arény a bytové domy ve 45 státech.

Jeden z těch hovorůBylo to od společnosti Ahern, která spolupracuje s IWC na vývoji vodohospodářského plánu před otevřením plánovaného hotelu ve třetím čtvrtletí.

Pokud má COVID-19 jeden pozitivní aspekt, řekl Keith Wright, generální ředitel Ahern, je to, že lidé přemýšlejí o biologické bezpečnosti způsobem, jakým ne.

„Lidé se do Las Vegas přijíždějí bavit, nikoli aby onemocněli. Jsme tady, abychom zajistili, že se tak nestane.

Wright, Hurtado a tým IWC strávili minulý měsíc den vzorkováním vody z kohoutků v celém hotelu, zaznamenávání teplot z horkých vodních čepů a sledováním osmipodlažního vodního systému a konferenčního centra v 200 pokojích.

To zahrnovalo plazit se kolem klimatizačních jednotek v ložnici, kontrolovat kotle velikosti koupelny a šplhat po vícepatrových chladicích věžích.

To, co našli, na ně udělalo dojem. „Toto místo je tak čisté, že se můžete najíst i mimo podlahu,“ řekl Bill Pearson, hlavní vědecký pracovník společnosti. Dokonce i nerezová ocel na trubkách vycházejících z chladicích jednotek je lesklá.

Legionella pneumophila (červená) může žít a množit se v bílých krvinkách plic (DNA obarvená modře a cytoskeletální síť obarvená zeleně) a způsobit legionářskou chorobu. (Obrázek: Fluorescenční mikrofotografie Dr. Michaela Swansona, Lékařská fakulta University of Michigan.)

Těžko chytitelné, ale smrtelné

Legionářská nemoc je vzácná, ale smrtelná a jediný případ může po mnoho let poškodit pověst budovy.

Hlavní cestou infekce je vdechování vodní mlhy kontaminované bakteriemi Legionella. Syndrom Patří mezi ně kašel, dušnost, bolesti svalů, bolesti hlavy a horečka.

CDC odhaduje, že méně než 5% lidí pravděpodobně onemocní, pokud jsou vystaveni. Největší nebezpečí pro seniory, kuřáky a osoby se slabou imunitou.

A 10% nemocných zemře.

Kvůli ochraně proti vzplanutí v případech vydal CDC v loňském roce pokyny, jak to udělat Bezpečně znovuotevřete budovy المباني Po delší době uzavření.

Ani přední zdravotní agentura v zemi nebyla bezpečná. V srpnu několik kancelářských budov v Atlantě, kde CDCNájemní prostory musely být uzavřeny poté, co byla ve vodních systémech nalezena Legionella.

V San Francisku byla Komise pro veřejné služby velmi znepokojena počtem velkých budov v níSpotřeba vody se snížila o 50% na 70% a 952 z nich jsem zaslal pokyny, jak bezpečně vyčistit potrubí, když jsou znovu otevřena.

I když by se vodní inženýři měli legionáři zabývat všude, široká veřejnost by to dělat neměla, řekl Richard Miller, dlouholetý vědecký pracovník Legionella z University of Louisville, který vede poradenskou firmu.

Legionářská nemoc není nakažlivá a lidé ji nemohou získat pitnou vodou. Může být přenášen pouze vdechováním bakterií.

“Pokud pijete vodu, která obsahuje Legionellu, není tam žádná nemoc, protože ji zabíjí žaludeční kyselina,” řekl Pearson.

Největší rizikovou oblastí jsou zdravotnická zařízení, protože v nich je umístěna zranitelná populace. CDC odhaduje, že 25% případů legionářské nemoci získaných ve zdravotnických zařízeních bylo smrtelných.

Pro širokou veřejnost začíná většina hotelových koupelen.

“Ukazovat to není velký problém,” řekl Miller. “Kancelářské budovy nejsou zdaleka tak riskantní, protože netrávíte noc.”

Dalšími zdroji infekce jsou dekorativní fontány, horké vany a chladicí věže, které jsou součástí rozsáhlých klimatizačních systémů. V roce 2015 byla v roce založena jedna chladicí věž New York City Building Byl zodpovědný za ohnisko, které infikovalo 138 lidí a zabilo 16, z nichž někteří žili v obytných ulicích.

Brian Beckett, viceprezident pro řešení pro životní prostředí ve společnosti IWC Innovations, provádí posouzení vodního rizika ve městě v hotelu Ahern v Las Vegas. (Foto: Emma Wilson, IWC Innovations)

Terapie

Odborníci uvedli, že dobře udržované vodní systémy se správně dodržovanými vodohospodářskými plány obecně nemají žádné problémy.

Marc Lechevallier, který 32 let vedl výzkumné programy v American Water, uvedl:Vícestupňový nástroj.

Když se něco pokazí, nejběžnějším postupem je vstřikování vysoké hladiny chloru do vodního systému budovy a jeho usazeníaž 12 hodin.

Není to jednoduchá oprava. Vodní systém v budově musí být zcela uzavřen,To vyžaduje značení u každého zdroje vody a personál, který jej bude prosazovat.

“A pak, když budeš hotový, musíš otevřít každý faucet, zapnout každou sprchu a propláchnout každou toaletu, dokud se chlór nevrátí zpět na méně než 4 části na milion. Nic ti nemůže chybět,” řekl Pearson , který dohlížel na stovky takových čištění.

Řekl, že náklady se pohybují od 10 000 do 25 000 dolarů za typickou budovu, ale mohou být mnohem vyšší.

„Proto budovy musí mít vodohospodářské plány; je to mnohem levnější než opravy,“ řekl.

Nakonec mohou být budovy navrženy tak, aby znemožnily Legionellu, ale to je dlouhodobý cíl, řekl Nancredi.

“Celé pole detekce a monitorování bakterií Legionella je velmi malé. Jsme v neustálém stavu učení,” řekl.

Mezi nejnovější nápady patří filtry k zachycení bakterií, ultrafialové paprsky k dezinfekci vodních cest, trubice odolné proti biofilmu a stavební konstrukce, aby bakterie nerostly.

„Začínáme hovořit o konstrukci Legionelly ze systémů, takže není potřeba chemikálií,“ řekla Nancredi. “Ale pak si musíš promluvit o počtu stop za sekundu, kdy se voda pohybuje, a o velikosti trubek, takže máš určitou rychlost.”

V tuto chvíli je nejlepším útokem dobrá obrana.

„Nechcete lidi nemocit, nechcete lidi zabíjet,“ řekla Nancredi. „Není to nic fantastického, vše, co potřebuješ, je plánování.“

