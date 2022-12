Indická víza od občanů Argentiny, Belgie a Česka

Tranzitní vízum do Indie

Vízum do Indie je vyžadováno, ačkoli většina cestujících projíždí Indií do další destinace. Vydává se pouze za účelem umožnit držiteli víza cestovat napříč Indií do cílové destinace. Státní příslušníci musí žádat o vízum k návštěvě Indie bez ohledu na délku pobytu nebo účel cesty. Záleží však na tom, jak dlouho se cestovatel v Indii zdrží a zda chce opustit tranzitní prostor letiště.



Jaké jsou požadavky pro podání žádosti o indické tranzitní vízum?



Cestovní pas platný minimálně 180 dní s minimálně dvěma prázdnými stránkami.

K úhradě vízového poplatku lze použít debetní nebo kreditní kartu.

Dvě nedávné fotografie pasového formátu

Řádně vyplněná online přihláška s podpisy.

Doklad o další cestě do Indie – Potvrzená letenka pro cestu tam/zpáteční.

Způsobilost k indickému tranzitnímu vízu



Osoby, které pobývají v Indii méně než 72 hodin, mají nárok na indické tranzitní vízum čekající na navazující let do jiné země, bez ohledu na to, zda změnily letiště či nikoli. Pokud potřebujete i na krátkou dobu opustit omezený prostor letiště, musíte požádat o tranzitní vízum z Indie. Průjezdní vízum do Indie je vyžadováno a potvrzeno při transferu z mezinárodního letiště na vnitrostátní letiště nebo při pobytu na několik hodin v letištním hotelu.

Indické vízum z Argentiny

V roce 2018 Indie přivítala více než 10 milionů mezinárodních turistů, kteří zemi navštívili kvůli turistice. Očekává se však, že toto číslo se v nadcházejících letech dále zvýší, protože cestující ze seznamu 169 zemí mají nárok na elektronickou cestovní autorizaci pro vstup do Indie. Online e-VisaFor India, který byl spuštěn v roce 2014, výrazně zjednodušuje proces žádosti o vízum k návštěvě Indie, protože celou žádost lze vyplnit online v několika jednoduchých krocích. Občané Argentiny mají nárok na indická e-víza. Cestování z Argentiny do Indie je pozoruhodně snadné pro 12 000 Argentinců, kteří zemi každoročně navštíví. Pro držitele argentinských pasů jsou k dispozici různé typy indických elektronických víz, z nichž každé má svou vlastní jedinečnou dobu platnosti. Jednovstupové vízum eTourists umožňuje cestujícím zůstat v Indii až 90 po sobě jdoucích dnů. Dvouvstupové obchodní vízum umožňuje návštěvníkům zůstat celkem 180 dní od data prvního vstupu do Indie. Elektronická turistická a obchodní víza jsou platná jeden rok od data schválení. Argentinští cestovatelé splňující kritéria způsobilosti Indie týkající se cestovního povolení znamenají, že k žádosti o vízum nemusí navštěvovat místní indickou ambasádu – veškerá korespondence probíhá online, což šetří čas i peníze.

Jaké jsou požadavky na toto e-vízum?

Pas – Argentinský pas žadatele musí být platný minimálně šest měsíců od předpokládaného data příjezdu do Indie.

Cestovní pas musí mít alespoň dvě prázdné stránky pro vstupní a výstupní razítko.

Vaše digitální fotografie – doporučuje se, aby byla fotografie pořízena nedávno. Neměli byste na něm dělat gesto obličejem, pozadí by mělo být bílé.

Naskenovaný pas by měl mít svou informační stránku

Platba – Poplatek eVisa můžete zaplatit pomocí kreditní/debetní karty a účtu PayPal

Platná e-mailová adresa pro příjem eVisa do jejich e-mailové schránky.

Kopie vizitky a zvacího dopisu – Tento požadavek platí pro ty, kteří mají v úmyslu navštívit Indii za obchodem a požádat o indické obchodní vízum.

Dopis z nemocnice v Indii – Platí pro osoby žádající výhradně o lékařské vízum.

Indické vízum pro belgické občany

Všichni zahraniční cestující, kteří navštíví Indii, musí před vstupem do země požádat o indické vízum. Indické vízum pro belgické státní příslušníky je k dispozici jako online formulář žádosti od indické vlády od roku 2014. Občané 169 zemí po celém světě mohou nyní požádat o indické e-vízum k návštěvě země. Všichni zahraniční cestující, kteří navštíví Indii, musí před vstupem do země získat indické vízum. Belgičtí občané mohou žádat o různá indická e-víza, která mají k dispozici na základě účelu jejich návštěvy v zemi. Pro účely cestovního ruchu nabízí indická vláda indická turistická e-víza, která umožňují cestujícím navštívit zemi za účelem jógových pobytů, prohlídek památek a rodinných návštěv. Belgičtí cestovatelé mohou také požádat o indické e-Business Visa, pokud chtějí zemi navštívit za obchodními účely, nebo mohou požádat o e-Medical Visa, pokud chtějí v zemi vyhledat lékařské ošetření. Proces podání žádosti je poměrně jednoduchý a žadatelé nemusí navštěvovat místní ambasádu nebo konzulát. Místo toho cestující vyplní celou žádost online a obdrží eVisa e-mailem.

Dokumenty požadované pro belgické občany

Platný cestovní pas: Se získáním pasu byste neměli mít žádné problémy; Pokud již nějaký máte, zkontrolujte datum vypršení platnosti.

Vaše digitální fotografie: Tato fotografie by měla být co nejnovější. Měli byste se v něm vyvarovat obličejových gest a pozadí by mělo být bílé.

Kompletní pasový sken informační stránky

Platná e-mailová adresa pro příjem indických e-Visa do jejich doručené pošty.

Platební metody: Můžete použít kreditní nebo debetní kartu, v dnešní době je velmi populární také PayPal.

Kopie vizitky a zvacího dopisu: Tento požadavek se vztahuje na ty, kteří chtějí navštívit Indii za obchodními účely a požádat o indické obchodní e-vízum.

Dopis z nemocnice v Indii: Platí pro osoby žádající o lékařské e-vízum.

Indické vízum pro české občany



V roce 2019 cestovalo do Indie asi 11 milionů mezinárodních návštěvníků a očekává se, že toto číslo bude každým rokem narůstat. Indické vízum pro české občany je povinný dokument, který umožňuje občanům České republiky snadný vstup do země. Od roku 2014 indická vláda zprostředkovává online žádost o e-víza pro více než 169 zemí. V tomto seznamu oprávněných žadatelů jsou zahrnuti čeští občané. Turistická e-víza umožňují cestovateli navštívit Indii na dobu maximálně 90 dnů. Jedná se o vízum s jedním vstupem, které lze použít pro účely cestovního ruchu, jako je cestování po Indii, návštěva přátel a rodiny. Držitelé českých pasů musí vstoupit do Indie do jednoho roku od schválení víza. Business e-Visa opravňuje českého občana k cestě do Indie za obchodními účely. Tento typ elektronických víz umožňuje duální vstup do Indie na maximální dobu pobytu 180 dní. Upozorňujeme, že maximální počet dní povolený v Indii začíná prvním datem vstupu. Český pacient, který hledá krátkodobé lékařské ošetření, může požádat o lékařské e-vízum. Tato kategorie návštěvníků má povolen vstup do Indie třikrát na dobu maximálně 60 dnů. Maximální počet dní povolený v Indii začíná opět od prvního data vstupu. Indie e-Visa lze nyní zažádat online, což znamená, že není nutné domlouvat si schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu, což žadatelům šetří čas a peníze.

Typy indických elektronických víz pro české občany



Indie turistické vízum

Obchodní eVisa pro Indii

Lékařská eVisa Indie

Zdravotnický asistent eVisa

Indické požadavky na eVisa pro české občany



Platný český pas (garantovaná platnost 6 měsíců od data příjezdu)

Fotografie pasového stylu (fotografie by měla mít bílé pozadí, formát JPEG a mezi 350 × 350 pixelů a 1 000 × 1 000 pixelů)

Platná e-mailová adresa pro příjem indických eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

