WASHINGTON – Rádioteleskop za několik miliard dolarů je v procesu budování, stále získává finanční prostředky a vypořádává se s obřími „herními“ satelity svých plánů.

Ve svém projevu 29. června na výročním zasedání Evropské astronomické společnosti Philip Diamond, generální ředitel observatoře Square Kilometer Array (SKA), oznámil, že rada observatoře formálně schválila plány na přechod do fáze výstavby radioteleskopu.

SKA jsou dvě samostatné přílohy. SKA-Low v západní Austrálii bude nakonec soustavou více než 130 000 antén pro provádění pozorování při nízkých frekvencích. SKA-Mid nabídne 197 pokrmů v Jižní Africe pro střední třídy RF, včetně 64 pokrmů z pole MeerKAT, které se tam nachází.

Rozhodnutí představenstva umožnilo SKA přejít do fáze výstavby 1. července. “1. července v tomto kole lopaty neuvidíme,” řekl, ale raději RFP stavěly různé strany loktů. Observatoř očekává dokončení stavby do roku 2029.

SKA je navržen tak, aby podporoval širokou škálu astronomického výzkumu, od studií temné energie a pulzarů až po astrobiologii. Koncept SKA se datuje před třemi desetiletími, kdy astronomové poprvé zkoumali koncepty rádiového dalekohledu, který by, jak název napovídá, zasahoval přes kilometr čtvereční. Tyto koncepty se později vyvinuly do současného designu se zařízeními na dvou kontinentech.

Jednou z technologických výzev, které se za tu dobu také vyvinuly, je vysokofrekvenční rušení. „My radioastronomové jsme zvyklí vypořádat se s rušením ze satelitů a leteckých systémů,“ řekl Diamond na tiskové konferenci 29. června. „Megastary dělají to, že pro nás mění hru.“

Rozdíl spočívá v naprostém počtu satelitů s návrhy desítek tisíc satelitů. Mnoho z nich bude pracovat na frekvencích, které je SKA-Mid, který pracuje mezi 350 MHz a 15,3 GHz, naladěn na monitorování. Zatímco radioastronomie má přednost pro několik pásem v tomto pásmu, satelity budou vysílat – legálně, uznal – před mnoha jinými pásmy.

Diamond uvedl, že SKA vedl technické diskuse s provozovateli satelitů o zmírňujících opatřeních, „která by významně snížila dopad na SKA dalekohledy“. Nezacházel do podrobností konkrétních postupů.

Na konferenci 2. července Federico DeFrono, ředitel spektra na observatoři SKA, uvedl, že observatoř vyvinula techniky „značení a ablace“ pro identifikaci a odstranění vysokofrekvenčního rušení ze satelitů z dat. “Toto je ztráta času na pozorování,” řekl, ale takové rušení ze souhvězdí společností OneWeb a SpaceX by představovalo méně než čtyři procenta pozorování.

Varoval však, že i když je problém s těmito věžemi zvládnutelný, budoucí systémy problém jen zhorší. To zahrnuje také rozšíření pro OneWeb a Spacelink Starlink Navrhované čínské souhvězdí Guowang, které by nakonec mohlo obsahovat 13 000 satelitů.

„Vyhlídka na vznik klastrů desítek tisíc satelitů je pro radioastronomii velmi znepokojivá,“ řekl. Navrhl, aby operátoři pomohli tím, že se dohodnou, že nebudou vysílat, když jejich satelity projdou přes „rádiové tiché oblasti“ obklopující antény.

SKA stojí před samostatnou výzvou: zvýšit financování potřebné k vybudování těchto dvou zařízení. Observatoř odhaduje, že na vybudování a provoz SKA budou v příštím desetiletí vynaloženy 2 miliardy EUR (2,4 miliardy USD). Diamond uvedl, že nadnárodní organizace SKA Observatory stále pracuje na získávání finančních prostředků z více než tuctu zemí.

„Získali jsme drtivou většinu potřebného financování,“ řekl Diamond, ale odmítl uvést konkrétní číslo. „Členové by nebyli ochotni pokročit v rozhodnutí pokračovat ve výstavbě, pokud by se necítili dobře s přílivem požadovaných finančních prostředků.“

„Máme několik let na to, abychom získali další peníze, které potřebujeme, což je hodně v menšině,“ řekl.

USA zejména nejsou přítomny ve observatoři SKA. Diamond uvedl, že američtí astronomové byli zapojeni do raného plánování radioteleskopu a v jednu chvíli se od USA očekávalo, že poskytnou třetinu financování. SKA se však v Dekadálním průzkumu astrofyziky z roku 2010 neobjevil jako priorita, protože američtí astronomové místo toho vybrali jiné pozemské dalekohledy jako vhodnější prostředky.

„Načasování dekadálního průzkumu neodpovídá načasování SKA,“ řekl. „Činnost amerického SKA neměla dostatečně vysokou prioritu, takže americké peníze – bohužel z našeho pohledu – směřovaly na další velmi hodnotné projekty.“

Dodal, že američtí astronomové byli stále zapojeni do aktivit SKA, včetně recenzí. „Rozhodně to není rozvod,“ řekl. „Je to jen fakt života z dekadálního průzkumu z roku 2010.“