Podle nové zprávy druhý den bojiště Hra je „nějakým střílecím hrdinou“ a jak byste očekávali, bojiště Fanoušci z toho nemají velkou radost. Battlefield 2042 Vyšlo to minulý měsíc a je to průšvih. Postrádá mnoho funkcí z předchozích her, je velmi zabugovaný, má velké problémy s výkonem a také není příliš dobrý. V důsledku toho se hráčská základna rychle zmenšuje a její budoucnost vypadá chmurně. A po vyslechnutí této nové zprávy mnoho fanoušků nebylo příliš nadšených z budoucnosti série obecně.

Nová zpráva přichází ve stylu interního odborníka a významného unikajícího z oboru, Tom Henderson, který si na zádech vybudoval velkou část své pověsti bojiště Zprávy a úniky.

„následující bojiště Titul se počítá jako hrdinská střílečka – není to odstranění pro specialisty, ale jejich vylepšení,“ řekl Henderson.Battlefield 2042 Vždy to bylo zamýšleno jako odrazový můstek do „hrdinské střílečky“ s Battle Royale – bylo to špatně provedeno. „

Henderson pokračoval a varoval fanoušky, aby tuto novou informaci brali s rezervou:

„Je třeba říci, že si samozřejmě bere zrnko soli, ale vzhledem k tomu, že jsem o tom slyšel minulý týden a se všemi oznámeními v posledních dnech, dává to dokonalý smysl. Battlefield 2042 Změnili směr brzy, ale nevidím, že by to změnili? „

Jak bylo poznamenáno, zpráva není úplně na úrovni fanoušků, mnozí se obávají o budoucnost série. Tato zpráva je trochu nadšená a možnost, že se série vydá novým směrem, ale zdá se, že většina hráčů se prostě chce vrátit k bojiště loňské hry.

„Nechci být tím chlapem, ale… eh.“ bojiště Už to nebude jako dřív, že? skutečný epos bojiště Zkušenost už není přečíst jednu odpověď. „Mysleli jsme bojiště Franšíza, ale chtějí ho zabít víc. to není bojiště Jednou jsme se milovali. Nevím, kdo chce tyto specialisty na podvody, ale to nejsem já,“ Přečtěte si druhou populární odpověď.

Do okamžiku zveřejnění se žádná ze zúčastněných stran k ničemu z toho nevyjádřila. Neočekáváme, že se to změní, ale pokud se to změní, zajistíme odpovídající aktualizaci příběhu.