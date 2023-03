Přináší hluk

V sobotu odpoledne koncem minulého měsíce se dvouvozová karavana reprezentantů vydala na tříhodinovou cestu z Prahy do Brna na plný reprezentační trénink v klubu Guardian Hrósi. Po cestě se hráči, z nichž mnozí spolu hráli už od střední školy a cestovali spolu, zastavili v McDonald’s u silnice, kde často mluvili anglicky, včetně češtiny a Willyho Escaly. Jedli, smáli se a sdíleli jídlo jako skupina blízkých přátel, zatímco kolegové patroni, kteří nevěděli, že je přítomen jejich národní baseballový tým, se sotva dívali.

Lucas Ergoli, vychytralý levoruký nadhazovač, byl toho dne součástí cestovatelské skupiny. Baseball začal hrát před 20 lety, když mu bylo 6 let. Až do minulého týdne, kdy tým dorazil do Japonska, působil také jako ředitel propagace týmu. Je čas soustředit se na hraní baseballu, ne na nápady na příběhy.

„Možná je to pro nás výhoda, jsme velmi blízko,“ řekl Ercoli. „Vyrostli jsme spolu na hraní. Rádi si spolu hrajeme. Je to jako rodina.

Ukázalo se, že Sadim, manažer a neurolog, je jejich otcovská postava. Ve své brněnské kanceláři nastínil výzvu, které čelí proti špičkovým hráčům z Číny, Japonska, Jižní Koreje a Austrálie. Ale necítil žádný strach. Uzavřel dohodu s jedním ze svých hráčů. Schneider, 37letý pravoruký hasič, se buď postaví v prvním zápase proti Číně, poté nastoupí na směnu proti Japonsku, nebo se postaví Ohtanimu.

„Jsem si jistý, že po Tokiu budou všichni naši hráči hrdí na naše hry, turnaje a cestu,“ řekl Sadim. „Jsem velmi hrdý, ale jako otec se trochu bojím a doufám, že nikdo nebude zklamaný a nebude mít špatné pocity.“

Sadim dělá vše, co může, aby své hráče připravil. Když se tým v sobotu večer shromáždil z celé České republiky, většina týmu v přeplněných krytých odpalovacích klecích, trenér zacyklil a nahrál zvuk davu přes přenosný reproduktor z Tokyo Dome – křičel, zpíval. A buben. Vojáci bojovali déle než 3 hodiny nepřetržitě.