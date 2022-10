Jágr předvádí slavnostní shazování puku na Global Series v Praze

Bývalý útočník NHL Jaromír Jäger se v sobotu v O2 Areně objevil v 2022 NHL Global Series mezi San Jose Sharks a Nashville Predators. Jednalo se o druhý zápas v sérii zápasů mezi oběma týmy.

Jagger, který v National Hockey League nastřílel 766 gólů, je čtvrtý v kariéře za Waynem Gretzkým a Jordym Howem a Alex Ovečkindostalo se mu vřelého přijetí od českých fanoušků, když vlezl na led.

Tweet od @PredsNHL: HI @68JAGR pic.twitter.com/B2xPd7DsCB

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburgh Penguins a vítěz Hart Cupu z roku 1999 strávil v NHL 24 sezon, než odešel do důchodu v roce 2018. Hrál také za Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames.

Od odchodu z NHL hraje za svůj hokejový klub z rodného města HC Kladno v České republice.

Jagger nebyl pro letošní zápas za HC Kladno fit Pro NHL.com řekl, že neměl čas trénovat a pro svůj tým je v tuto chvíli důležitější jako majitel než jako hráč.

V klasickém Jágrově stylu hraní letošní sezony úplně nevyloučil, stačí si jen najít čas.