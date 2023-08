Ukrajinský Little Leaguer v South Williamsport pro World Series

South Williamsport, Pensylvánie – Většina z 20 týmů Světová série Little League, bylo to jejich poprvé v South Williamsport. Patří sem Jihočeská Malá liga, která reprezentuje region Evropa-Afrika.

„Je to neuvěřitelné. Je to skvělé. Děti to baví. Já si to užívám,“ řekl Arnošt Nesnel.

Většina týmu je z Brna, Česká republika. Ale jeden hráč je z jiné části Evropy. Ilya Kolomoits se narodil a vyrůstal v Kyjevě na Ukrajině.

Ilja, jeho matka a starší bratr uprchli z Ukrajiny na začátku války v březnu loňského roku.

„Maminčin přítel nás posadil do auta a jeli jsme do České republiky,“ řekl Illya.

Stěhování do Brna bylo pro Ilju úpravou, protože jeho otec musel zůstat na Ukrajině.

„Chybí mu otec a všechno,“ řekl Nesnel.

Jedenáctiletý hráč hraje baseball půl života a k týmu se připojil brzy po příjezdu do České republiky. Spoluhráči ho přivítali s otevřenou náručí.

„Ví, jak hrát baseball, a to je mnohem mladší, ale loni jsem ho viděl hrát za tým do 11 let a byl opravdu dobrý, a teď ho mám v týmu do 13 let. A je součástí týmu.“ týmu a vždy se usmívá,“ řekl Nesnel.

Ilja a jeho spoluhráči se baví na Světové sérii Little League.

„Velmi dobře. Opravdu si to tu užívá. Miluje to tady,“ řekl Illya.

Přestože se region Evropa-Afrika neúčastní turnaje, tým dobře využívá své zkušenosti ze světové série Little League. V úterý odehráli exhibiční zápas a ve středu se vydají za Pittsburgh Pirates.

