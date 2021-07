Jak se blíží Tokio, Kanada a Česká republika se setkávají v olympijském semifinále

Kanada dnes hraje Českou republiku v Save-on-Foods Memorial Center a v dohledu nebude žádná hokejka.

Dva národní týmy, které chtějí postoupit ve svých basketbalových týmech, se dnes setkají v 13:00 (CBC full) v semifinále Victoria Qualifier, protože jedna strana udělá tento měsíc v Tokiu velký krok směrem k olympiádě 2020 Plus One. Druhý bude ponechán, aby uvažoval o snu, který byl znovu odmítnut.

Kanada se neúčastnila olympijských her v mužském basketbalu, protože Victoria Steve Nash, dvojnásobný nejcennější hráč NBA, vedl národní tým na hry v Sydney 2000. Češi se olympiády nikdy nezúčastnili. Oba týmy mají co dokázat.

„U nás je to vždy fotbal nebo lední hokej,“ řekl česká basketbalová hvězda Tomáš Satoranský z Chicaga Bulls, jediný basketbalista ve své zemi.

“Chceme umístit basketbal na mapu v naší zemi a zvýšit popularitu sportu. Kvalifikace na olympiádu by byla pro naši zemi splněným snem.”

Čeští hokejisté, od Jaromíra Jägera po Dominica Haška, jsou Kanaďanům dobře znám. Ale fotbal je u Čechů v dnešním čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánům standardem.

„Je to skvělá pomoc, která nás motivuje k tomu, jak se mají naši občané [soccer] „Tým bojoval, aby se tam dostal,“ řekl český basketbalový trenér Ronen Ginsburg.

„Ale máme [basketball] Tým opravdu měl tu motivaci … obětovat se, aby hrál za vaši zemi. “

Česká republika se těší na svůj olympijský debut poté, co získala překvapivé šesté místo na mistrovství světa v basketbalu FIBA ​​2019 v Číně. Češi ve čtvrtek v kvalifikaci na Blanchard Street zvítězili nad Uruguayem v poměru 80: 79 k postupu do semifinále poté, co v úvodním zápase podlehli elegantnímu Turecku.

“Máme skvělou chemii a hráli jsme spolu dlouho a víme, co nás čeká,” řekl Satoransky.

„Kdykoli si obléknete český dres, vždy hrajete s hrdostí.“

Preferována by měla být Kanada (2: 0) s osmi současnými a dvěma bývalými hráči NBA. Trenér Nick Norse zopakoval mnoho pozorovatelů, když řekl: „Toto je zlatý věk basketbalu v Kanadě.“

Kanadským hráčům však stačí podívat se na současnou belgickou zlatou generaci fotbalistů, kteří se umístili na prvním místě na světě, ale byli do značné míry zklamáni na mistrovství světa a na Euro, včetně opět v pátek ve čtvrtfinále proti Itálii v Mnichově.

“Milujeme tlak … chceme dokázat, že jsme nyní připraveni to udělat,” odpověděl kanadský útočník Lugoentz Dort z týmu Oklahoma City Thunder NBA, rodák z Montrealu.

Kanada bude hrát před fanoušky poprvé na turnaji s 10procentní kapacitou povolenou kanceláří BCH v Pamětním centru se sedmi sedmi sedmi místy, což je první živý divák na sportovní akci v Britské Kolumbii a západní Kanadě od března . 2020. Je to všechno součást surrealistického roku a půl.

„Mnozí z nás si tím už dlouho prošli a hráli v arénách bez fanoušků, ale bylo by hezké je samozřejmě mít,“ řekl kanadský trenér Norse.

“Kanadští fanoušci jsou jedni z nejlepších, jak vím jako trenér Raptors. Takže se rozhodně těšíme, až uslyšíme jejich hlasy v aréně.”

Mezi nimi v Memorial Center bude torontský Raptors Super Spectator Nav Bhatia, první fanoušek, který byl kdy uveden do síně slávy basketbalu.

„Fanoušci jsou velkou součástí hry a já jsem nemohl hrát – až dosud ve Victorii – téměř 16 měsíců. [the Raptors played their NBA home games this season in Tampa, Florida, due to the closed Canada-U.S. border]. Je tedy úžasné být tady a podporovat mou zemi. Máme skvělý národní tým a pevně věřím, že se dostaneme do Tokia. “

Druhé semifinále se koná dnes v 16 hodin a staví Řecko (1: 1) proti nebezpečnému tureckému týmu (2: 0), který zahrnuje hráče NBA Sidi Osman z Cleveland Cavaliers, Ersan Eliasova z Utah Jazz a Furkan Korkmaz z Filadelfie. Sedmdesátšestiletý a osmnáctiletý mladík jsou zázrakem, který by podle očekávání měl být prvním draftem NBA v roce 2021 pro Alperen Sengun.

Uruguay a Čína byly odstraněny.

Finále turnaje se koná v neděli ve 16 hodin, přičemž vítěz je mimo kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, která začíná 23. července.

