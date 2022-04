Odborníci rozděleni v názorech Spojeného království plánují „žít s COVID“, jak bude počet případů narůstat

Pro mnohé ve Spojeném království může pandemie také skončit.

Požadavky na masku byly zrušeny. Bezplatné univerzální testování je minulostí. A poprvé od jara 2020 mohou lidé cestovat na dovolenou do zahraničí, aniž by žádali o zkoušky nebo vyplňovali dlouhé formuláře.

Tento pocit svobody je tak rozšířený V Británii vzrostl počet infekcí V březnu poháněna mírnější, ale lépe přenosnou variantou Omicron BA.2, která se rychle šíří po Evropě, Spojených státech a jinde.

Situace ve Spojeném království může být alarmující Co čeká jiné země Protože to zmírňuje omezení koronaviru.

Francie a Německo zaznamenaly v posledních týdnech podobné skoky v počtu infekcí a počet hospitalizací ve Spojeném království a Francii opět vzrostl – ačkoli počet úmrtí za den zůstává hluboko pod úrovněmi zaznamenanými dříve během pandemie.

ve Spojených státech, stále více Američanů testuje doma, takže oficiální počty případů jsou pravděpodobně podhodnocené. Na seznamu nově nakažených jsou herci a politici, kteří jsou pravidelně testováni. Členové kabinetu, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, zástupci Broadwaye a guvernéři New Jersey a Connecticutu měli pozitivní test.

Británie vyniká v Evropě, protože v únoru opustila všechny zmírňující politiky, včetně povinné sebeizolace nakažených. Konzervativní vláda premiéra Borise Johnsona je odhodlána držet se svého plánu „žít s COVID“, ale odborníci se neshodnou na tom, zda si země vede dobře.

Někteří učenci tvrdí, že nyní je čas přijmout, že „život s COVID“ znamená vydržet určitou úroveň narušení a úmrtnosti, jako to děláme u sezónní chřipky. Jiní se domnívají, že britská vláda zrušila omezení příliš rychle a příliš brzy. Varovali, že počet úmrtí a hospitalizací může nadále přibývat, protože více lidí starších 55 let – těch, kteří jsou nejvíce ohroženi vážně nemocnými COVID-19 – se nyní nakazí navzdory vyšším úrovním očkování.

Nemocnice jsou opět pod tlakem jak pacientů s virem, tak velkého počtu nemocných zaměstnanců, řekl lékařský ředitel NHS Stephen Boyce.

Oslepit se vůči této úrovni poškození neznamená žít s virovou infekcí – právě naopak, řekl Stephen Griffin, profesor medicíny na University of Leeds. „Bez adekvátního očkování, ventilace, ukrývání, izolace a testování budeme i nadále žít s narušením, nemocemi a bohužel i smrtí.“

Jiní, včetně Paula Huntera, profesora medicíny na University of East Anglia, více podporují vládní politiku.

„Stále jsme nedosáhli bodu, kdy.“ [COVID-19] Bylo by to nejméně škodlivé…ale jsme za tím nejhorším,“ řekl. Jakmile se dosáhne vysoké proočkovanosti, nemá podle něj cenu udržovat omezení, jako je sociální distancování, protože „v konečném důsledku nezabrání infekce, jen to oddalují.“

Britská oficiální statistická agentura odhaduje, že koncem března se virem nakazilo téměř 5 milionů obyvatel Spojeného království nebo 1 ze 13, což je největší počet. Samostatně studie REACT z Imperial College London uvedla, že její údaje ukázaly, že míra infekce v zemi v březnu byla o 40 % vyšší než první vrchol Omicron v lednu.

Infekce jsou tak vysoké, že aerolinky musely během dvoutýdenních velikonočních prázdnin zrušit lety, protože tolik pracovníků bylo nemocných.

Francie a Německo zaznamenaly podobný nárůst, když se omezení uvolnila ve většině evropských zemí. Více než 100 000 lidí ve Francii mělo každý den pozitivní test navzdory prudkému poklesu testů a počet pacientů s virem na jednotce intenzivní péče se za poslední týden zvýšil o 22 %.

Vláda prezidenta Emmanuela Macrona ráda povzbudí Volební účast ve volbách tento měsícnemluvte o žádných nových omezeních.

V Německu úroveň infekce klesla ze svého nedávného vrcholu. Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach ale rozhodnutí ukončit povinnou sebeizolaci nakažených stáhl jen dva dny poté, co bylo oznámeno. Řekl, že plán vyšle „zcela špatný“ signál, že „buď epidemie skončila, nebo se virus stal podstatně škodlivějším, než se dříve předpokládalo.“

V USA epidemie na Georgetown University a Johns Hopkins University vrátily těmto univerzitám požadavky na masky, protože úředníci hledají karanténní prostor.

V celé Evropě se pouze Španělsko a Švýcarsko připojily ke Spojenému království a zvýšily požadavky na sebeizolaci pro alespoň některé z nakažených.

Ale mnoho evropských zemí zmírnilo hromadné testování, což ztíží zjištění, jak daleko se virus rozšířil. Británie tento měsíc přestala distribuovat bezplatné rychlé domácí testy.

I když je důležité mít sledovací program pro sledování nových variant a aktualizaci vakcíny, země se s chřipkou vypořádávají bez povinných omezení nebo hromadného testování, řekl Julian Tang, virolog chřipky z University of Leicester.

„Nakonec se COVID-19 stabilizuje a stane se více rozšířeným a sezónním, jako je chřipka,“ řekl Tang. „Život s COVIDem by pro mě měl napodobovat život s chřipkou.“

Virolog Ravindra Gupta z University of Cambridge je opatrnější. Varoval, že úmrtnost na COVID-19 je stále mnohem vyšší než u sezónní chřipky a že virus způsobuje závažnější onemocnění. Preferoval „mírnější uvolnění zábran“.

„Není důvod se domnívat, že nová alternativa nebude přenosnější nebo nebezpečnější,“ dodal.