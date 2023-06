Hottie Chris Hemsworth mluví o žhavém, žhavém souboru

Získat hlavní hollywoodskou hlavní roli jako Chris Hemsworth v akčním filmu nemusí být z hlediska bezpečnosti nejlepší nápad, ale herec byl ochoten ve jménu dobré práce dát vše, aby zachytil dobrou sekvenci.

Australský herec, který počátkem tohoto týdne navštívil Manilu na asijsko-pacifické premiéře akčního filmu Netflix „Extraction 2“, mluvil hrdě o svých kaskadérských kouscích bez dvojníka.

Byla tam scéna na vězeňském dvoře, kde byl také pořízen filmový plakát a která ukazovala Hemsworthovy paže v plamenech, zatímco si vyměňoval rány s jinými postavami.

Plameny zjevně nebyly produktem počítačově generovaných snímků (CGI), který by si Hemsworth – který také produkoval film – mohl snadno vybrat, aby zajistil svou bezpečnost.

„Všechno bude připraveno, máme na bundě tuto hořlavou kapalinu a všichni museli zůstat při natáčení chladní a mě a pár dalších lidí by to zapálilo,“ vzpomínal Hemsworth.

„Na konci sekvence jsou instrukce chovat se, jako by oheň nebyl uhašen, i když ano, a my ho musíme uhasit. Takže velká zodpovědnost, oheň musí být zapálen a máte abych to uhasil,“ dodal vtipně Hemsworth ve snaze osvětlit situaci.

Jeho režisér – Sam Hargrave, koordinátor kaskadérů a kaskadérů, než se nakonec stal režisérem – který s ním byl také na turné v Manile, odhalil, že herec už osmkrát zapálil, aby zajistil dokonalou sekvenci.





‚potop se nebo Plav‘

Ale plameny nebyly jedinou Hemsworthovou výzvou. Herec se musel před natáčením připravit na scénu a zkoušet s dalšími kaskadéry.

„Ale když jsme šli točit, byli jsme uprostřed Covidu a oni onemocněli. Takže jsme museli sehnat nové kluky, se kterými jsem nepracoval, kteří se také učili bojovat. Nevím, jestli byla to improvizace, ale bylo to potopení nebo plavání,“ řekl Hemsworth.

Dodal: „Bylo to děsivé, ale myslím, že jsme všichni věděli, že vysoké sázky mají velký dopad na publikum.“

Nejpyšnější režisér Hargrave k tomu řekl: „Myslím, že sledovat Chrise, jak se den co den staví do hry, jako když se zapalujete, nebylo jen proto, že byl cool, bylo to pro vás všechny.“ [the audience]. „

Skutečně jedoucí vlak

Kromě ohně je tu také vzrušující scéna, která zahrnuje Hemswortha, vlak, vrtulník a spoustu sněhu.





V „Extraction 2“ se Hemsworth vrací jako Tyler Rake, australský černý žoldák poté, co jen o vlásek unikl událostem prvního filmu. Tentokrát dostal další smrtící úkol: zachránit rozbitou rodinu nelítostného gruzínského gangstera z vězení, kde jsou drženi.

Zesílení pohybu ve druhém díle je další ošemetný záběr, který je také zdůrazněn v oficiálním traileru filmu.

Nejprve řekl: „Byl jsem na vrcholu skutečného vlaku, který jel rychlostí 40 až 50 mil za hodinu. V České republice také sněžilo a asi 20 stop přede mnou byl vrtulník, který letěl pozpátku.“

Hargrave souhlasil, že to byla opravdu těžká rána nejen pro herce, ale i pro zbytek týmu.

„Byl to pro mě nejtěžší záběr, protože jsem zapnul kameru a prošel se pod ní; bylo to jako procházet pod tornádem, takže bylo těžké nevyhodit z vlaku, kdybych šel celou cestu nebo se k němu přiblížil dost blízko.“ .“

Ale to nebylo vše. Po děsivé scéně, kdy vlak přistával na vrcholu a pak znovu vzlétl, Hargrave řekl, že Hemsworth musel zůstat venku na otevřeném prostranství o něco déle.

„Museli jsme tančit na jedoucím vlaku. Byla opravdu zima – pod nulou.“ [degrees]Pak se to pohybuje rychlostí 50 mil za hodinu a fouká vítr. Navzdory této teplotě se Chris musel chovat, jako by mu byla pořád vražedná zima, a já vím, že všechno, co chtěl udělat, bylo křičet: ‚Dej mi něco kolem obličeje, mrznu.‘ Myslím, že je to jedna z nejtěžších věcí, které jsme kdy společně udělali.“

Při sdílení svých příběhů chtěli Hemsworth a Hargrave zdůraznit důležitost provádění kaskadérských kousků v době, kdy bylo možné všechny takové kaskadérské kousky natočit před příchodem zeleného plátna a upravit v postprodukci pomocí CGI.

Světoznámý australský herec je v Manile s režisérem „Extraction 2“ Samem Hargravem.

„Pro nás oba je to něco jiného, ​​protože jsme pracovali na spoustě filmů od Marvelu, máte úžasnou akci a neuvěřitelné efekty, ale hodně z toho jsou vizuální efekty.“ [done] v postprodukci.

„Dostat tohle všechno na kameru z 95 procent vyžaduje hodně přípravy, tréninku a dovedností a myslím, že to diváci hodně oceňují, protože to není jako sledování videohry; je to asi tak skutečné, jak to jen jde,“ uzavřel Hemsworth. .

„Extraction 2“ má premiéru 16. června na Netflixu.