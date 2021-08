Týden českého filmu se vrací do izraelských divadel

Týden českého filmu je vrcholem kalendáře izraelských kin a letos se uskuteční 14. – 31. Srpna v Jeruzalémě, Tel Avivu, Haifě, Herzlii a Holonu.

Letošní festival začíná novým filmem slavné režisérky Agnieszky Holland Charlotte.

Složitá autobiografická hra o oceněném léčiteli filmové víry Johnu Mikholeskovi nazvala kritika New York Times Lenu Wilsonovou „lékem na společnou biografii“.

Mykolasek byl proslulý odborník, který používal neobvyklou diagnostiku a léčbu, dovednosti, díky nimž byl úspěšný a bohatý.

Byl velmi respektován a bylo mu dovoleno pokračovat v operaci i během nacistické éry, ale poté ztratil podporu komunistického režimu.

V různých časech je zobrazen dvojčaty otce a syna skutečného života Evanem Trojanem a Josephem Trojanem.

Přestože se narodil v Polsku, Holandsko, které často pracuje v České republice, má dlouhý seznam slavných filmů, včetně divadelních her Europa, Europa a In Darkness nominovaných na Oscara, stejně jako filmů jako pan Jones. „Příběh západního reportéra, který zlomil příběh o ukrajinském hladomoru, a kopii Beethovena. Režíroval také epizody amerického televizního seriálu The Wire, Dream a House of Cards.

Režisér Peter Zhelenka, známý především svými opiátovými příběhy a černou komedií, má nový psychologický thriller s názvem Drone, který se zaměřuje na dva velmi rozdílné přátele, kteří začínají podnikat pomocí dronů. Jejich přátelství se rozvíjí, když se jeden z nich stane politicky posedlý a plánuje zavraždit tehdejšího viceprezidenta USA Dicka Cheneyho během jeho návštěvy u Brocka. Scény filmu byly natočeny v Izraeli.

Tatar Theory, dobrodružná komedie režiséra Radka Bajkara v roce 2016, se zaměřuje na život veterináře Johna Bergera (hraje ji Jiří Bardoska, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary)

S jeho rodinou.

Česká republika má bohatou historii klasické kinematografie známé jako Česká nová vlna od 60. let minulého století a na festivalu jsou dva filmy z té doby.

Koch du Vienna (1966), režírovaný Karlem Kachinou, byl prohlášen za „potupnou ideologickou hříčku“ a odsouzen jako protičeský, protiněmecký a nediskriminační a jeho ředitel uprchl na Západ.

Vypráví o rakouském vojákovi, který během druhé světové války uprchl z ruské armády a nutí ženu, aby šla s ním. Eva Jansurova, jedna z nejlepších českých hereček všech dob, která ve filmu hrála, slaví letos 80. narozeniny.

Další českou klasickou komedií z této série je Ecce homo Homolka (1969), kterou režíroval Jaroslav Babusek, který spolupracoval s Milošem Formanem. Film sleduje život tří generací pražské rodiny uvězněné v malém bytě, kde se hádají o víkendových plánech.

Antonin Dvo க்க் k, dokument Jerome J ை rg z roku 1990, vypráví o slavném českém skladateli, který zemřel v roce 1904. Dwarik, známý pro přeměnu lidových písní na milostné písně, byl prvním bohémským skladatelem, který získal celosvětové uznání.