Druhý člen posádky odhalen v první plně civilní misi SpaceX – TechCrunch

SpaceX je nyní v procesu transportu lidí do vesmíru, a pokud vše půjde podle plánu, bude první, kdo nabídne let pro posádku vyrobenou výhradně z Turisté ze soukromého vesmíru později v tomto roce. Nyní víme, kdo se připojí k miliardáři a zakladateli Shift4Payments Jasonu Isakmanovi – zaměstnanci dětské výzkumné nemocnice St. Jude a bývalé pacientce Hayley Arsino.

Arceneaux si již Isaacman vybral jako jednoho ze čtyř členů posádky na misi na palubě SpaceX Dragon, která bude zahrnovat cestu na blíže neurčenou oběžnou dráhu za let, který bude pravděpodobně trvat několik dní po startu. Miliardář během tiskové výzvy, kdy byla cesta oznámena začátkem tohoto roku, „již věděl“, koho si vybral, aby zastupoval Saint Jude, ale naznačil, že odhalení zachraňuje.

Isaacman vede kampaň měsíce „Inspirace 4“ Který se nazýval let. Zbývající dvě místa budou udělena vítězům vybraným ze dvou samostatných probíhajících soutěží: jedno včetně kohokoli, kdo daruje St. Online obchod na nově spuštěné platformě elektronického obchodování Shift4.

Seznamte se s komerční astronautkou Hailey Arseno. Je to úžasný člověk a vím, že bude inspirací pro lidi po celém světě. Nejen ti, kteří sní o tom, že půjdou, ale i všichni lidé, kteří potřebují naději, když čelí životním výzvám. Hayley, vítejte na Ha ha ha pic.twitter.com/t02LFuU7mm – Jared Isaacman (rookisaacman) 22. února 2021

Jako Zprávy APArceneaux přežil rakovinu kostí, která se loni připojila k Saint Jude jako přidružená lékařka. Dosáhla řady prvních kroků a skórovala, když se při příštím letu dostala do vesmíru, včetně toho, že se stala nejmladší Američankou ve vesmíru ve věku pouhých 29 let, a také se stala první, která vstoupila do vesmíru s protézou na místě – má protetické koleno a penis ve stehenní kosti pro rakovinu kostí, na kterou byla léčena v St. Jude, když jí bylo 10.

Isaacman plně hradí startovní účet SpaceX – včetně krytí daňových povinností u ostatních vítězů vybraných pro místa St. Jude v misi. Zavázal se také věnovat nemocnici 100 milionů dolarů ze svých vlastních prostředků, navíc k tomu, co se shromáždí prostřednictvím veřejné dárcovské kampaně, která bude použita k výběru jiného člena posádky.