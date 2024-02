POLITICO: Britský parlament upadl do chaosu po hlasování o příměří v Gaze

Poslanci měli hlasovat o návrhu předloženém Skotskou národní stranou požadujícím „okamžité“ příměří v Gaze. SNP využila svůj určený „opoziční den“ v Dolní sněmovně k prosazení návrhu.

Hoyle však zasáhl, aby umožnil opoziční labouristické straně – která se obávala vzpoury svých poslanců kvůli tlaku na svou reakci na konflikt – předložit vlastní pozměňovací návrh k návrhu, který také podpořil „okamžité humanitární příměří“, ale obsahoval jemnější výrazy na adresu Izraele. chování ve válce.

Hoylův krok měl malý precedens a byl kritizován Při registraci Nejvyšším představitelem komory, spisovatelem Tomem Goldsmithem. Rozhodnutí odepřelo Skotské národní straně – která se snaží zneužít labouristické divize v Gaze – možnost hlasovat o jejím návrhu v den opozice vůči SNP.

Hoylova intervence také vyvolala hněv ze strany vládnoucích konzervativců, kteří plánovali předložit vlastní návrh ohledně Gazy, ale na protest z procesu odstoupili.

Viditelně otřesený Hoyle se nakonec omluvil, ale až poté, co byl návrh labouristů schválen. „Snažil jsem se udělat to, co jsem považoval za správnou věc pro všechny strany ve Sněmovně,“ řekl za jásotu konzervativců a zákonodárců SNP.

Hoyle dodal: „Je to nešťastné a omlouvám se za rozhodnutí, které nedopadlo tam, kde jsem doufal.“

Nabídl, že se sejde se všemi stranickými lídry, aby spor vyřešili, ale na SNP to nemusí stačit. Vůdce strany Westminster, Stephen Flynn, přímo řekl Hoylovi, že „bude potřebovat výrazné přesvědčení, že vaše pozice již není tolerovatelná“.