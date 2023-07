Hsieh Su-Wei a Barbora Strycová vyhrály druhý wimbledonský titul ve čtyřhře

Associated Press2 minuty čtení

WIMBLEDON, Anglie – Hsieh Su-wei z Tchaj-wanu a Barbora Stříková Dvojice porazila Českou republiku a získala druhý wimbledonský titul ve čtyřhře Elise Mertensová Belgie a Lovec bouří Austrálie 7-5, 6-4 na centrálním kurtu v neděli.

Hsieh proměnil svůj druhý mečbol bekhendem, když byli šampioni z roku 2019 zlomeni v poslední hře druhého setu.

Strýcová letos odešla z důchodu po porodu syna a řekla, že očekávala, že to bude její poslední Wimbledon.

„Lepší výsledek jsem si nemohla přát,“ řekla Strýcová. „Loni jsem poslal Su-Wei SMS a řekl: „Zkusme si zahrát Wimbledon 2023, vraťte se a zažijte atmosféru. Už žádný Covid.“ Řekla: ‚Jo, pojďme na to, pojďme se bavit.‘ A tady jsme s trofejí, což je šílené.“

Hsiehová nyní vyhrála ženský titul ve čtyřhře naposledy třikrát, co hrála na grandslamu na trávě – v roce 2021 se připojila k Mertensové, aby zvedla nad hlavu trofej. Vydání 2020 bylo kvůli pandemii zrušeno a v roce 2022 byl zraněn.

Byl to pro Hsiehovou druhý grandslamový titul, na červnovém French Open byla partnerem Číňanky Wang Xinyu.

Hsieh i Strycová drží rekord nejstaršího ženského páru ve čtyřhře, který se ve věku 37 let dostal do finále grandslamu. Liesel Huberová A Lisa RaymondováKdyž vyhráli US Open v roce 2021, bylo jim 35 a 38.

Mertensová hledala celkově svůj čtvrtý grandslamový titul.